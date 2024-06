House of the Dragon s’envole pour une deuxième saison de feu et de sang

(París) Après deux ans d’attente, la série House of the Dragon rempile pour une deuxième saison promettant encore plus de sang, de feu et de luttes de pouvoir, les ingrédients qui ont fait le succès de sa grande sœur Games of Thrones.

Jordi ZAMORA Agence France-Presse

La grande grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis a retardé de plusieurs mois l’arrivée de ces huit nouveaux épisodes qui prennent place sur le continent mythique de Westeros, près de deux siècles avant les évènements de Game of Thrones.

La série sera diffusée au Québec sur la plateforme Crave dès le 16 juin

Plus grand, plus solennel

House of the Dragon reprend là où les fans avaient laissé les personnages principaux : Rhaenyra (Emma Darcy), la fille du roi Viserys, décédé, se dispute le trône avec son demi-frère Aegon (Ty Tennant), tout juste investi.

Si l’intrigue cette seconde saison est gardée sous clé, les fans croient savoir, des quelques extraits qui circulent, que les femmes y joueront un rôle essentiel. Tout comme les dragons qui, dans Game of Thrones, n’intervenaient qu’au cours des dernières saisons.

« Tout devient plus grand, il y a plus de lieux » pour les intrigues et les batailles, a expliqué le créateur de cet univers, l’écrivain George R. R. Martin, dans une vidéo promotionnelle.

« C’est un monde très immersif. Et même s’il est parfois palpitant et spectaculaire, je pense que ce sont les liens entre les personnages qui vont faire revenir les spectateurs », a confié à l’AFP Ryan Condal, le scénariste de la série.

Lancée en 2022, la première saison a connu un succès public. Le premier épisode a réuni près de 10 millions de téléspectateurs aux États-Unis lors de sa diffusion initiale, soit la plus forte audience pour une série originale dans l’histoire de HBO.

Pour Condal, House of the Dragon est plus sombre et « solennel » que Game of Thrones, rempli de personnages hauts en couleur, d’humour noir et de situations salaces qui ont ravi (et parfois choqué) le public.

« Cette série se concentre essentiellement sur la famille principale (les Targaryens). Mais nous allons introduire un certain nombre de nouveaux personnages issus de couches moins privilégiées de la société », a-t-il expliqué. « Une grande partie de l’humour de la série originale provenait de ce choc culturel entre des personnes issues de milieux différents ».

Dragons et puissance nucléaire

Le scénariste de la série estime que le personnage le plus imprévisible est sans doute Daemon (Matt Smith), l’oncle et mari de Rhaenyra, fidèle à sa reine, mais aussi obsédé par le trône.

« Daemon reste le personnage le plus instable, mais j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres dans la saison », a-t-il affirmé.

« D’une certaine manière, on peut voir House of the Dragon comme une métaphore de la puissance nucléaire. Il y a deux superpuissances, la Maison des Noirs et la Maison des Verts, qui ont toutes deux des dragons. Mais ces dragons sont des bêtes vivantes. Et ce n’est pas parce qu’un humain chevauche un dragon qu’il le contrôle », a-t-il précisé.

La troisième saison est déjà en cours d’écriture.