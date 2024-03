Charlotte Le Bon rejoint la distribution de The White Lotus. La comédienne québécoise jouera dans la série d’anthologie du réseau américain HBO, dont la troisième saison est présentement en tournage en Thaïlande.

Charlotte Le Bon apparaîtra au générique de The White Lotus (en français, Lotus blanc) dans un rôle qui appartenait jusqu’ici à Francesca Corney (The Buccaneers), rapporte Deadline. Les producteurs estimaient qu’ils devaient confier le personnage à quelqu’un d’un peu plus vieux, précise la publication américaine.

Sur Instagram, Francesca Corney a confirmé la nouvelle, parlant d’une décision « déchirante ». Malgré son renvoi, l’actrice a indiqué qu’elle continuerait de « soutenir le projet » et qu’elle comptait regarder la troisième saison. Il s’agit d’un deuxième recasting pour The White Lotus. Le mois dernier, HBO a montré la porte au comédien serbe Miloš Biković après qu’il eût exprimé son soutien au président russe Vladimir Poutine.

Un épais nuage de mystère flotte sur l’intrigue des nouveaux épisodes de The White Lotus, une série créée, écrite et réalisée par Mike White. On sait toutefois que l’action sera articulée autour d’un nouveau groupe de vacanciers d’un chic hôtel en Thaïlande. La distribution comprend Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Parker Posey, Walton Goggins, Scott Glenn et Patrick Schwarzenegger.

Ex-mannequin, Charlotte Le Bon a commencé sa carrière d’actrice en France. En 2022, elle a signé son premier long métrage comme réalisatrice, Falcon Lake, qu’elle a tourné au Québec. Cet hiver, on peut la voir dans C’est comme ça que je t’aime sur ICI Tou.TV Extra.