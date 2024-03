Des vedettes des univers Marvel et Star Wars s’ajoutent à celles de Freddy en vue du Comiccon de Montréal, qui se tiendra du 5 au 7 juillet, au Palais des congrès.

L’acteur Vincent D’Onofrio, qui incarne Wilson Fisk, alias Kingpin, dans l’Univers cinématographique Marvel et auteur de performances mémorables dans Full Metal Jacket et Ed Wood, sera l’un des invités d’honneur cette année.

Un autre grand comédien attendu à Montréal l’été prochain est Giancarlo Esposito. Ses récents rôles dans les séries The Mandalorian, The Boys, Better Call Saul et Breaking Bad ont donné un second souffle à sa carrière qui a commencé dans les années 1980.

Ray Park, l’homme sous le maquillage de Darth Maul dans Star Wars : The Phantom Menace, fera la démonstration de son agilité au sabre laser et enseignera des chorégraphies à quelques personnes, qui pourront se procurer des billets en avril.

Parmi les autres invités, notons l’acteur Jeff Ward (les séries One Piece et Agents of S. H. I. E. L. D.), les lutteurs Kevin Nash et Rob Van Dam, les trois comédiens de la série Trailer Park Boys, ainsi que Jodi Benson et Cal Dodd, qui prêtent respectivement leur vois à Ariel, la petite sirène, et Wolverine dans les séries animées X-Men. Le 50e anniversaire du superhéros aux griffes d’adamantium sera également souligné de diverses façons et les fans sont invités à porter leurs plus beaux costumes jaune et bleu ou autres.

Rappelons que Robert Englund, qui s’est retrouvé plus d’une fois dans la peau lacérée de Freddy Kruger, sera accompagné à Montréal de quatre autres membres de la distribution d’A Nightmare on Elm Street afin de célébrer les 40 ans de ce classique de l’horreur.