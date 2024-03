La chaîne Noovo diffusera tous les films de la saga Star Wars entre le 16 mars et le 25 mai.

L’intégrale sera présentée dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire en commençant par La menace fantôme, qui a lancé la nouvelle vague de films en 1999, seize ans après Le retour du jedi.

Le portrait d’ensemble sera d’autant plus complet que Noovo a choisi de présenter aussi Solo et Rogue One entre La revanche des Siths et Un nouvel espoir.

Les films seront présentés en direct les samedis, à 18 h 30, ce qui permettra des soirées cinéma avec les enfants. Ils seront disponibles en rattrapage durant sept jours après leur diffusion initiale.

Signalons que Le retour du jedi sera présenté le 4 mai, journée qui est appelée le « Star Wars Day » chez les mordus de cet univers.