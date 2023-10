Le réalisateur Alexis Durand-Brault planche sur l’écriture d’une série biographique sur Yvon Deschamps. Joint au téléphone, le célèbre humoriste parle d’une aventure « magnifique ».

« C’est l’fun qu’il y ait quelqu’un qui aime assez mes affaires pour dire : “Je vais travailler là-dessus.” Je suis très content », confie Yvon Deschamps à l’autre bout du fil.

Alexis Durand-Brault a mentionné l’existence du projet de fiction au micro de l’animateur Guy Bissonnette sur CKVL FM la semaine dernière. Le réalisateur, qui dirige la boîte de production ALSO avec Sophie Lorain, a toutefois refusé notre demande d’entrevue, puisque la série est encore « en création ». Il s’agit d’un deuxième drame biographique en quelques années pour ALSO, qui était derrière Désobéir : le choix de Chantale Daigle (qui sera diffusé sur Noovo à partir du 25 octobre, après avoir été relayé par Crave).

Alexis Durand-Brault a pris contact avec Yvon Deschamps l’été dernier. Les deux hommes ont discuté du projet autour d’un café. Le réalisateur aurait parlé d’une série articulée autour des monologues mémorables de l’humoriste, comme Les unions, qu’ossa donne ? (1969), Le bonheur (1969), Le p’tit Jésus (1970) et L’intolérance (1972). Ainsi, l’action alternerait entre des moments captés sur scène et d’autres, tirés du passé du monument, explorant son enfance et son adolescence au cœur des décennies 1930, 1940 et 1950, pour comprendre les raisons qui l’ont poussé à écrire ces numéros.

« Il m’a expliqué ce qu’il voulait faire, et pour être bien honnête, je n’ai pas vraiment compris comment il allait organiser ça ! », s’exclame Yvon Deschamps dans un grand éclat de rire.

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Yvon Deschamps en 1974

Pour l’instant, aucun réseau ne semble attaché au projet. Toutes les options sont possibles, étant donné qu’ALSO a produit, au cours des dernières années, des séries pour Québecor (Mégantic, Portrait-robot) et Bell Média (Désobéir : le choix de Chantale Daigle, Sortez-moi de moi et Projet innocence, censé débarquer sur Noovo à l’hiver). L’offrande pourrait également atterrir à Radio-Canada, puisqu’ALSO est également responsable d’Un lien familial, une série offerte sur ICI Tou.tv en 2021, puis diffusée sur ICI Télé en 2022.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le réalisateur Alexis Durand-Brault, lors du tournage de Désobéir : le choix de Chantale Daigle

Retour dans l’actualité

Détail à signaler : Alexis Durand-Brault n’est pas l’unique personne à préparer une série biographique sur Yvon Deschamps. En entrevue, l’humoriste mentionne qu’au cours des derniers mois, un autre acteur de l’industrie télévisuelle l’a contacté pour transposer son parcours à l’écran. On ignore toutefois les détails entourant ce nouveau projet, qui pourrait potentiellement rivaliser avec l’offrande d’Alexis Durand-Brault et Sophie Lorain.

Comment expliquer qu’en 2023 deux projets de minisérie sur Yvon Deschamps émergent en l’espace de quelques semaines ?

D’après le principal concerné, la diffusion au printemps du documentaire L’osstidquoi ? L’osstidcho ! y est pour quelque chose. Réalisé par Louis-Philippe Eno et produit par Claude Larivée, le long métrage de 90 minutes revisitait, 55 ans plus tard, le spectacle mythique auquel Deschamps avait participé avec Mouffe, Robert Charlebois et Louise Forestier.

« Je ne sais pas pourquoi, mais cette entrevue a beaucoup résonné. Le documentaire a passé deux, trois fois à Télé-Québec… Ça veut donc dire qu’il y a au moins 100 personnes qui l’ont vu ! », dit en rigolant le père de l’humour québécois, qui vient de fêter son 88e anniversaire.

Son bref – mais très médiatisé – retour sur scène en juillet, pour clôturer L’ultime gala du festival Juste pour rire, aurait également titillé la fibre nostalgique des créateurs. « Le fait que je sois revenu un peu dans l’actualité, ça semble avoir ranimé des affaires chez les gens, je suppose, observe la légende vivante du show-business. Moi, j’étais tranquille chez nous, et boum ! On me dit qu’on va faire une série ! »

En confiance

Yvon Deschamps a entièrement confiance en Alexis Durand-Brault. Officiellement retraité depuis plus d’une dizaine d’années, le monument n’a donné qu’une consigne au réalisateur : « Tant que je ne travaille pas, tout est correct ! »

Yvon Deschamps pourrait rejoindre un club sélect de figures marquantes de l’histoire du Québec (principalement des hommes) à faire l’objet d’une série de fiction. Félix Leclerc, Alphonse Desjardins, Lucille Teasdale, Maurice Duplessis, Jean Béliveau, Alys Robi, Raymond Malenfant et René Lévesque (deux fois plutôt qu’une) ont tous été au cœur d’un drame biographique. Du côté humoristique, on mentionne Cher Olivier, une minisérie de 1997 dans laquelle Benoît Brière campait Olivier Guimond.

L’œuvre d’Yvon Deschamps a également été ramenée sous les projecteurs en 2022 par Guylaine Tremblay. Dans un spectacle musical solo intitulé J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, la comédienne racontait sa propre vie à travers les textes, mais aussi les chansons, du monologuiste.