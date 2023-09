PHOTO BRYAN DERBALLA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

L’animateur du populaire Tonight Show, Jimmy Fallon, est visé par des accusations de comportements toxiques par une quinzaine d’employés. Le magazine Rolling Stone a publié jeudi une enquête faisant état d’intimidation, de manque de respect, d’agissements laissant penser que Fallon était parfois intoxiqué au travail et du caractère erratique de l’animateur vedette.

« Selon la plupart des employés qui ont parlé à Rolling Stone, il est de notoriété publique que le tempérament, l’humeur et le traitement de Fallon envers ses employés sont erratiques », écrit la journaliste Krystie Lee Yandoli, qui signe l’enquête du magazine.

Le climat sur le plateau du Tonight Show ne pourrait pas sembler plus loin de cette description lorsque l’on visionne l’émission (mise sur pause en raison de la grève des scénaristes), où la bonne humeur et l’humour semblent être le mot d’ordre. Pourtant, 16 personnes (14 anciens employés et deux témoins travaillant encore pour le Tonight Show) ont décrit, sous le couvert de l’anonymat, des comportements de Jimmy Fallon qui auraient créé un environnement de travail malsain et très peu professionnel.

Sept ont confié avoir dû trouver de l’aide psychologique en raison de leur passage dans l’équipe de l’émission (les loges ont été renommées « crying rooms », car c’est là qu’ils allaient pour pleurer lorsque de l’abus avait lieu). Trois autres ont même dit avoir eu des idées suicidaires. Plusieurs employés ont confié leurs inquiétudes auprès des ressources humaines, mais estiment que les problèmes sur le plateau du Tonight Show ont persisté.

NBC, qui diffuse l’émission, a défendu le Tonight Show dans un communiqué, sans jamais mentionner Jimmy Fallon. « Offrir un environnement de travail respectueux est une priorité », a écrit un représentant au Rolling Stone, qui a contacté 80 employés au total pour son enquête. Jimmy Fallon n’a pas réagi publiquement à la publication de l’article.

« Personne ne dit “non” à Jimmy »

Jimmy Fallon est connu et aimé pour son caractère attachant, sa candeur et son charisme à l’écran. Son émission, qu’il a reprise des mains de Jay Leno en 2014, a débuté avec un auditoire de 11,3 millions de personnes. En moyenne, chaque épisode est vu par 3 à 4 millions de personnes et le Tonight Show a généré de nombreux moments de télévision viraux dans la culture populaire.

Mais, semble-t-il, l’animateur a des « bons jours » et des « mauvais jours » derrière les rideaux. Lorsqu’il n’est pas de bonne humeur ou satisfait du travail de ses collaborateurs, Jimmy Fallon force tout le monde à « marcher sur des œufs » en sa présence pour ne pas provoquer de sautes d’humeur. « Personne ne dit “non” à Jimmy, a expliqué un ancien employé au Rolling Stone. On ne savait jamais quel Jimmy nous allions avoir et quand il allait faire une crise. Regardez combien de showrunners ont quitté le navire. »

Jimmy Fallon aurait à de nombreuses reprises crié sur ses employés. Trois d’entre eux ont raconté avoir été engueulés par l’animateur devant des collègues. Des scénaristes, chargés d’écrire des blagues ou des segments pour l’émission, ont reçu des notes qui les attaquaient personnellement lorsque l’animateur n’était pas satisfait de leur travail. « Pathétique. C’est quoi ton problème ? Tu t’es dépassé », aurait-il par exemple écrit à un employé, dans une note que le Rolling Stone a pu consulter.

Jimmy Fallon, visé ces dernières années par des rumeurs voulant qu’il ait des problèmes avec l’alcool, se serait présenté au travail en état d’ébriété ou avec une gueule de bois à quelques reprises, selon des témoignages.

Seinfield défend Fallon

Lors d’un segment du Tonight Show avec le comédien Jerry Seinfield, un membre de l’équipe, chargé des aide-mémoire de l’animateur, se serait fait engueuler en plein tournage. Seinfield aurait alors suggéré à Fallon de s’excuser, ce qu’il aurait fait.

Jerry Seinfield, notamment connu pour l’émission des années 1990 qui porte son patronyme, a partagé sa version des évènements au Rolling Stone. « C’est tellement stupide. Je me souviens très bien de ce moment… J’ai taquiné Jimmy à propos d’une erreur, et nous avons tous bien ri du fait que Jimmy est d’habitude rarement déstabilisé. Ce n’était pas du tout inconfortable. Jimmy et moi en parlons encore de temps en temps et rions. C’est une déformation stupide des évènements. »

L’enquête du Rolling Stone s’attarde également aux accusations formulées contre l’une des anciennes showrunners du Tonight Show, Jamie Granet-Bederman, qui elle aussi aurait intimidé des employés. Elle a quitté l’émission en 2022.