L’animateur de The Price is Right meurt à 99 ans

Le populaire animateur de jeu télévisé Bob Barker, connu depuis un demi-siècle en tant qu’animateur de The Price is Right et Truth or Consequences, est mort à son domicile de Los Angeles à l’âge de 99 ans.

Frazier Moore Associated Press

M. Barker s’est éteint samedi matin, selon le publiciste Roger Neal.

Né à Darrington, dans l’État de Washington, en 1923, Barker a passé une partie de son enfance dans la réserve indienne de Rosebud, dans le Dakota du Sud, où sa mère, veuve, avait accepté un poste d’enseignante. La famille a ensuite déménagé à Springfield, au Missouri, où il a fréquenté l’école secondaire. Il a servi dans la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a épousé Dorothy Jo Gideon, sa chérie de l’école secondaire ; elle est morte en 1981 après 37 ans de mariage. Ils n’avaient pas d’enfants.

Bob Barker avait pris sa retraite en juin 2007, disant à son public en studio : « Je vous remercie, merci, merci de m’avoir invité chez vous pendant plus de 50 ans. »

PHOTO LENNOX MCLENDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bob Barker, en 1985

Bob Barker travaillait à la radio en 1956 lorsque le producteur Ralph Edwards l’a invité à auditionner pour devenir le nouvel animateur de Truth or Consequences, un jeu télévisé dans lequel les spectateurs devaient faire des cascades farfelues — la « conséquence » — s’ils ne répondaient pas à une question. La réponse à cette question — la « vérité » — était toujours la chute d’une énigme ou d’une blague.

Dans une interview accordée à l’Associated Press en 1996, M. Barker se souvient du jour où il a appris la nouvelle de son embauche : « Je sais exactement où j’étais, je sais exactement ce que je ressentais : j’ai raccroché et j’ai dit à ma femme : “ Dorothy Jo, j’ai compris ! ” ».

M. Barker a animé Truth or Consequences pendant 18 ans.

Record de longévité

Entre-temps, il a commencé à animer une version ressuscitée de The Price is Right en 1972. Lancée dans les années 1950, et d’abord animée par Bill Cullen, l’émission allait devenir le jeu télévisé le plus ancien du petit écran.

PHOTO FRED PROUSER, ARCHIVES REUTERS Bob Barker annonçant à une participante qu’elle vient de gagner une voiture, en 2004

« J’ai vieilli à votre service », a plaisanté M. Barker aux cheveux argentés et au bronzage éternel, lors d’une rétrospective télévisée aux heures de grande écoute au milieu des années 1990.

Au total, il a enregistré plus de 5000 émissions au cours de sa carrière. « J’arrive juste à l’âge où l’effort constant pour être là et faire l’émission est physiquement beaucoup pour moi. Mieux vaut [partir] un an trop tôt qu’un an trop tard », avait-il déclaré à sa retraite

Le comédien Drew Carey avait été choisi pour le remplacer.

M. Barker a effectué un retour en ondes avec Drew Carey pour une émission spéciale diffusée en avril 2009. Il était là pour promouvoir la publication de ses mémoires, Priceless Memories, dans lesquels il résumait sa joie d’animer l’émission comme l’opportunité « de voir l’excitation et l’humour des gens. »

Son propre attrait était clair : M. Barker l’a joué franchement — chaleureux, aimable et plein d’esprit — refusant de se moquer du format du jeu télévisé ou de ses concurrents.

« Je veux que les candidats se sentent comme des invités chez moi, a-t-il déclaré en 1996. Peut-être que mon sentiment de respect à leur égard transparaît auprès des téléspectateurs, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles j’ai duré aussi longtemps. »

En tant que personnalité de la télévision, M. Barker a conservé une touche de la vieille école — par exemple, pas de microphone sans fil pour lui. Comme le micro lui-même, le cordon du micro lui a bien servi d’accessoire, insouciant et raffiné.

Défenseur de la cause animale

M. Barker a également passé 20 ans en tant qu’hôte du concours Miss USA et du concours Miss Univers. Militant de longue date des droits des animaux, il exhortait quotidiennement ses téléspectateurs à « faire stériliser leurs animaux de compagnie », l’animateur avait réussi à faire pression pour interdire les manteaux de fourrure comme récompenses dans The Price is Right.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bob Barker avec la représentante du Liban, Georgina Rizk, couronnée Miss Universe en 1971

Il a quitté le concours Miss USA en 1987 pour protester contre la présentation de manteaux de fourrure aux gagnants.

En 1997, il a refusé d’être présentateur à la cérémonie des Daytime Emmy Awards parce qu’il avait déclaré que celle-ci snobait les jeux télévisés en ne diffusant pas de récompenses dans cette catégorie. Il a qualifié les jeux télévisés de « piliers de la télévision de jour ».

Il a fait une apparition mémorable sur grand écran en 1996, se bagarrant avec Adam Sandler dans le film Happy Gilmore.

Litiges

En 1994, M. Barker, alors veuf, a été poursuivi pour harcèlement sexuel par Dian Parkinson, mannequin de The Price is Right depuis 18 ans. M. Barker a admis avoir eu une idylle avec Mme Parkinson de 1989 à 1991, mais a déclaré qu’elle avait initié la relation. La femme a abandonné le procès en 1995, affirmant que cela nuisait à sa santé.

M. Barker s’est retrouvé mêlé à un différend avec une autre ancienne mannequin de The Price is Right, Holly Hallstrom, qui a affirmé avoir été licenciée en 1995 parce que les producteurs de la série la trouvaient grosse. M. Barker a nié les allégations.

Aucun des deux tumultes n’a affecté sa cote auprès du public.

M. Barker a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière lors de la 26e édition des Daytime Emmy Awards en 1999. Il a clôturé son discours d’acceptation par la signature : « Faites stériliser vos animaux de compagnie. »