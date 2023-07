Émilie Courval est infirmière clinicienne et étudiante au doctorat en recherche médicale. Elle joue du piano. Elle a aussi un trouble bipolaire. Et elle participe à la deuxième saison de Parfaitement imparfait en compagnie de Les Louanges qui, lui, a un TDAH, un trouble qui lui sert lorsqu’il est sur scène. Un « superpower », dit-il.

C’est en simplicité, en lumière et, surtout, sans tabou que la santé mentale est abordée dans la deuxième saison de Parfaitement imparfait, diffusée dès le 12 juillet sur Tou.tv. À l’image de la première saison (2021), la série propose des rencontres entre des personnalités publiques et des jeunes ayant des enjeux de santé mentale.

Mais pour sa deuxième saison, l’équipe propose un concept revu et modifié avec quatre personnalités : le chanteur Les Louanges, la chorégraphe Kim Gingras, l’humoriste Yannick De Martino et la plongeuse de haut vol Lysanne Richard. Tous les quatre agissent comme des mentors et aident les jeunes à créer quelque chose : une chanson, une chorégraphie, un numéro d’humour et une performance de cirque.

Quatre duos, c’est loin des vingt duos qui avaient participé à la saison précédente. C’est voulu, indique le producteur Jean-Simon Chartier. L’idée : engager les téléspectateurs dans ces histoires plus approfondies, qu’ils suivent de façon chronologique.

Les téléspectateurs suivront donc les quatre duos dans chacun des douze épisodes d’une douzaine de minutes au lieu de n’avoir qu’un seul épisode consacré à chaque duo. « Il y a une réelle complicité qui se bâtit entre les protagonistes », souligne Jean-Simon Chartier.

Des forces

Émilie Courval, jumelée avec l’auteur-compositeur-interprète Les Louanges, s’est donné le défi de composer une chanson sur son trouble de santé mentale. Ça faisait très longtemps qu’elle avait chanté en solo ailleurs que sous la douche. « J’avais tellement la chienne ! », confie la pétillante jeune femme au téléphone.

PHOTO FOURNIE PAR IXION COMMUNICATIONS Les Louanges et Émilie Courval

C’est pour contribuer à déstigmatiser son trouble qu’Émilie a accepté de relever le défi. Oui, elle vit avec un trouble bipolaire, mais elle est allée chercher des ressources psychologiques au privé, et elle se réalise dans la vie. Elle va bien.

Quand on leur donne les outils nécessaires pour avoir du succès, les personnes qui ont un trouble bipolaire peuvent tellement aller loin dans la vie. Émilie Courval

Dans la série, Les Louanges confie en toute simplicité avoir un TDAH. « J’ai compris que ça amenait des fois des périodes dépressives, des périodes où tu es focus en malade », dit-il. De son côté, Yannick De Martino parle ouvertement de sa cyclothymie, un trouble qui fait vivre des variations de l’humeur, mais avec des cycles moins longs que le trouble bipolaire.

La plongeuse Lysanne Richard, qui a travaillé plus de 10 ans au Cirque du Soleil, accompagne pour sa part Samael, étudiant à l’École nationale de cirque de Québec. Samael souffre d’anxiété et a vécu de la dysmorphie – une obsession pour un « défaut » physique. Ils parlent ensemble d’anxiété de performance, de leur rapport au corps, de leur rapport au poids…

PHOTO FOURNIE PAR IXION COMMUNICATIONS Samael et la plongeuse Lysanne Richard

Sans avoir eu d’incident majeur ou de diagnostic, Lysanne Richard raconte avoir longtemps eu une fragilité dans la relation avec son corps. « Le plongeon, c’est un sport esthétique. Tu es jugée. Et la première chose que les juges voient, c’est toi en maillot de bain », dit-elle. En vieillissant, quelque chose s’apaise en elle. La maternité l’a aussi aidée à cheminer et à ressentir de la gratitude envers son corps.

Samael avait une vraie ouverture à s’affirmer à propos de ces enjeux-là. On a vécu de belles histoires, de vraies rencontres. Lysanne Richard

La danseuse et chorégraphe Kim Gingras accompagne pour sa part la jeune Ariella, qui a un trouble anxieux et un TDAH. Dans l’émission, Kim Gingras demande à la jeune fille de se regarder dans le miroir et de se donner trois caractéristiques, trois qualités. Malgré sa timidité, la petite y arrive. À un autre moment, toutes deux dansent en miroir. On sent la connexion entre les deux danseuses. De beaux moments de télé.

PHOTO FOURNIE PAR IXION COMMUNICATIONS La chorégraphe Kim Gingras et Ariella

« Travailler sa confiance en soi, son estime de soi, s’aimer, ça a été quelque chose de vraiment important dans ma réussite professionnelle, explique Kim Gingras. J’ai voulu donner à Ariella les outils qui m’ont aidée pour qu’elle comprenne qu’elle peut utiliser ce qu’elle est, qu’elle est unique, qu’elle est magnifique. Que tout ça, ce sont des forces. »

Dès le 12 juillet sur Tou.tv