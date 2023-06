Après Julie Snyder, Marie-Mai et Cœur de Pirate, au tour de la comédienne Christine Beaulieu d’avoir une série sur les rénovations. Au cours de la saison 2023-2024, elle sera au cœur de six épisodes qui seront mis en ligne dans la section VÉRO.TV d’ICITOU.TV EXTRA.

Christine Beaulieu entreprendra des rénovations au rez-de-chaussée d’un triplex qu’elle partage en copropriété à Montréal. En plus de refaire sa cuisine, elle transformera son hangar en véranda.

La particularité de son projet : l’auteure et interprète de J’aime Hydro et vedette de la série L’œil du cyclone veut faire des rénovations « vertes », c’est-à-dire, récupérer le maximum de matières au moment de la démolition, jeter le moins de matériaux possible, baisser son empreinte carbone et utiliser les meilleurs matériaux pour l’environnement et la santé.

La comédienne sera notamment entourée de l’architecte Pierre Thibault, l’écologiste cofondateur d’Écohabitation, Emmanuel Cosgrove, le designer de cuisine d’À Hauteur d’hommes, Louis-Philippe Pratte, les paysagistes de Nouveaux Voisins, Émile Forest et Philippe Asselin, le créateur de Botté, Philippe Charlebois et la céramiste Marilyn Champagne.