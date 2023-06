Radio-Canada a dévoilé le nom des comédiens qui participent cet été au tournage de la comédie dramatique Cœur vintage, de et avec Émilie Bibeau, qui sera diffusée sur ICI Tou.Tv Extra, durant la saison 2023-2024.

Parmi eux, Frédéric Millaire Zouvi, Anne-Marie Cadieux, Guylaine Tremblay, Dominique Pétin, Vincent-Guillaume Otis, Nathalie Doummar, Marie-Thérèse Fortin, Pierre Curzi et Fabiola Nyrva Aladin.

« Cœur vintage raconte les (més)aventures d’un cœur célibataire qui a bien du mal à s’identifier à son époque. Sans pudeur et avec beaucoup d’autodérision, la série jongle avec les agitations sentimentales de Pauline (Émilie Bibeau), une attachante mi-quadragénaire sans enfant », résume le communiqué du diffuseur.

Produite par Zone3, la série Cœur vintage comprend 10 courts épisodes de 10 minutes. Elle est réalisée par Rachel Graton et écrite par Pascale Renaud-Hébert, avec la collaboration de Fanny Britt comme conseillère à la scénarisation.

La série est librement inspirée des chroniques d’autofiction Cœur vintage, d’abord présentées à l’émission Plus on est de fous, plus on lit, et aussi du livre publié en 2020 et du spectacle Cœur vintage créé au Théâtre La Licorne.