Qu’est-ce qui pousse quelqu’un à commettre l’irréparable ? C’est la question qui a motivé les auteurs de Bête noire à revenir avec une intrigue qui, encore une fois, ne ménagera pas les téléspectateurs.

L’équipe de Bête noire tourne actuellement à Montréal une deuxième saison qui place la psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux) et l’enquêteur Jasmin Boisvert (Martin Dubreuil) au centre d’une nouvelle tragédie qui bouleverse une famille.

Rencontrés par La Presse sur le plateau de tournage, l’auteur Patrick Lowe et l’autrice Annabelle Poisson confient avoir cherché une fois de plus à pousser les réflexions entourant les multiples facettes d’un drame intrafamilial.

Cette suite, qui sera diffusée sur Séries Plus, s’articule autour du personnage de Pascale (Charlotte Aubin), une jeune mère de famille qui perd le contrôle d’elle-même et tente d’assassiner ses deux filles.

« Il y a quelque chose qui frappe quand c’est une mère qui passe à l’acte », observe Patrick Lowe. « C’est contre-intuitif de penser qu’une mère peut en arriver là, et pourtant, ça arrive », poursuit l’autrice Annabelle Poisson.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Les auteurs Annabelle Poisson et Patrick Lowe

Les auteurs veulent présenter le mieux possible toutes les facettes d’un crime, mais aussi les procédures judiciaires qui entourent ce type de cause polarisante.

On garde la dynamique qui oppose la psychiatre et l’enquêteur, où ils se confrontent dans leurs façons de voir ces drames. Patrick Lowe, auteur

Parmi les nouveaux personnages qui feront leur entrée en scène, on compte une avocate de la défense qui n’hésitera pas à confronter le tandem dans ses positions.

« Me Michelle Simon est une femme qui prend une cause et qui la porte jusqu’à la fin, qui ne perd pas souvent et qui réussit à mettre son émotivité de côté. C’est un personnage dur, qui rentre dedans », explique Sharon James, la comédienne qui l’incarne.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Sharon James campe l’avocate Michelle Simon.

L’actrice, qu’on a pu voir dans Larry et L’œil du cyclone, se dit « très fière que cette fougue soit incarnée par une femme noire ».

Des scènes de confrontation au sein du trio psychiatre-détective-avocate sont attendues. « Dans notre société, on a tendance à rapidement prendre un parti pris face à des drames. Le rôle que j’incarne apporte une belle nuance dans une situation aussi complexe que celle de Pascale », affirme Sharon James.

Un nouveau réalisateur

Derrière la caméra, Louis Bélanger succède à Sophie Deraspe, qui a réalisé la première mouture de Bête noire. « J’ai trouvé que Sophie avait fait une bonne job, alors je me suis pas mal inscrit dans une continuité, indique-t-il. Le côté dramatique est très assumé. Ça a facilité mon intégration dans le processus. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Le réalisateur Louis Bélanger dirige la comédienne Charlotte Aubin.

Le réalisateur n’a pas peur de choquer les téléspectateurs.

Ça a bien fonctionné la première saison. On n’essayera pas d’alléger la dramaturgie pour en faire quelque chose de plus consensuel. On ne peut pas jouer safe. Quand on a une aussi bonne intrigue, on doit y aller all in. Louis Bélanger, réalisateur

Au sujet du personnage de Pascale, le réalisateur tient à livrer une image juste et explicite de ce qu’est la perte de contrôle. « On va voir le désarroi d’une fille qui semble préparée et qui est complètement désordonnée. C’est compliqué, la psychose. Le défi, c’est de trouver le bon dosage. »

Éliane et Boisvert de retour

Sophie Cadieux et Martin Dubreuil retrouveront leurs personnages respectifs dans un scénario dont l’action se situe quatre ans après la première saison, qui dépeignait une tuerie dans une école secondaire.

« On retrouve Boisvert à la retraite, un peu ennuyé, à qui ça va faire du bien de retrouver sa vie d’enquêteur », révèle Martin Dubreuil.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Martin Dubreuil sur le plateau de tournage de Bête noire

Contrairement à la première saison, Éliane n’agit pas à titre de coroner, mais à titre de psychiatre. Maintenant maman d’un enfant de 4 ans, elle développe une relation « extrêmement trouble avec le personnage de Pascale », dévoile Sophie Cadieux.

Elle-même mère de famille, la comédienne raconte avoir été troublée par l’histoire de Pascale. « À partir du moment qu’on est mère, notre expérience influence notre lecture d’une histoire. Ce genre de rôle me confronte à mes propres jugements envers les femmes qui perdent pied et commettent de tels gestes. »

Composée de six épisodes, la deuxième saison de Bête noire sera présentée sur Séries Plus au printemps 2024. On peut revoir la première saison sur le site du diffuseur.