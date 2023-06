Indéfendable et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé en tête

(Montréal) Indéfendable et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé obtiennent le plus de nominations en vue des 38es prix Gémeaux, avec respectivement 14 et 12 citations.

La Presse Canadienne

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision-section Québec a dévoilé jeudi ses nominations pour les trophées qui seront remis lors des galas l’automne prochain.

Indéfendable, la série quotidienne du milieu judiciaire à TVA, est citée dans les principales catégories, comme meilleure série dramatique quotidienne, meilleure réalisation pour Stéphane Simard et Mariane McGraw et meilleurs textes pour Nadine Bismuth, Erika Mathieu et Stéphane Hogue.

L’émission vaut aussi nombre de nominations pour ses acteurs et actrices, en outre Nour Belkhiria, Anne-Élisabeth Bossé, Sébastien Delorme et Michel Laperrière pour les premiers rôles, et plusieurs autres pour les rôles de soutien.

Passablement moins citée que sa rivale dans la même case horaire – avec 7 nominations –, la quotidienne STAT de Radio-Canada se démarque aussi dans les principales catégories de meilleure série dramatique quotidienne, meilleure réalisation pour Danièle Méthot et meilleurs textes pour Marie-Andrée Labbé. Suzanne Clément est aussi finaliste pour le meilleur premier rôle, tout comme plusieurs de ses collègues dans les catégories de rôle de soutien.

Avec La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, citée dans la catégorie de la meilleure série dramatique, Xavier Dolan se retrouve finaliste pour la meilleure réalisation et les meilleurs textes, aux côtés notamment d’André Turpin pour la meilleure direction photographique.

Parmi les émissions ayant obtenu dix nominations figurent Avant le crash, Bye bye 2022, L’Échappée et Mégantic.