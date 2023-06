Gémeaux non genrés et autres étrangetés

Qui dit sélection aux prix Gémeaux dit controverse, c’est un classique télévisuel.

Premier sujet chaud sur le podium ? L’abolition des catégories dites « genrées » à la prochaine cérémonie, que Radio-Canada relaiera le dimanche 17 septembre à 20 h. Fini les prix d’interprétation féminine ou masculine, place aux récompenses unisexes ou mixtes.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Nicolas Ouellet et Pierre-Yves Lord sont les animateurs du gala des prix Gémeaux, diffusé le dimanche 17 septembre prochain.

Cette décision unilatérale de l’Académie d’activer le mode « non genré » passe mal dans l’industrie. Selon mes infos, des producteurs et des diffuseurs influents militent en coulisses pour un retour à la formule traditionnelle (j’en suis !), celle des Emmy aux États-Unis, dont personne ne s’était plaint.

La directrice générale qui a implanté cette réforme contestée, Mara Gourd-Mercado, a d’ailleurs quitté l’Académie au printemps pour un poste au festival du film documentaire de Copenhague.

Deuxième truc qui accroche : la série la plus nommée de 2023 est la quotidienne Indéfendable avec 14 citations, soit le double de sa rivale STAT, qui est pourtant mieux écrite et mieux jouée, je trouve.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Sur papier, Indéfendable de TVA récolte plus de sélections que La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Xavier Dolan (12 sélections), la série-évènement la plus flamboyante de l’année et la plus coûteuse de l’histoire du petit écran québécois. Il y a quelque chose qui cloche ici.

Autre fait qui grince ? L’échappée, le téléroman savon de TVA que j’ai suivi avec amour-haine pendant sept ans, a obtenu dix sélections, à égalité avec Avant le crash et Mégantic, deux téléséries de qualité franchement supérieure, personne ne contestera ça.

L’abondance d’émissions manufacturées en 2022-2023 relègue loin dans le classement des séries costaudes comme Désobéir : Le choix de Chantale Daigle (5 sélections), Chouchou (6 sélections) et Larry (6 sélections). Haute Démolition de Séries Plus, L’empereur de Noovo et Fragments, la dernière offrande de Serge Boucher à Radio-Canada, n’ont obtenu que des grenailles. Pour toi Flora, Portrait-robot 2, Les bombes, Virage : double faute, Classé secret, Doute raisonnable et Motel Paradis sont aussi passés sous le radar.

Je précise ici que des producteurs importants comme Guillaume Lespérance (A Média) et Fabienne Larouche (Aetios) ont considérablement réduit leurs inscriptions en prévision de la 38e fête des Gémeaux, ce qui influence le palmarès final, évidemment.

Par exemple, À cœur battant de Danielle Trottier n’a pas été soumis pour le prix du meilleur téléroman, où la lutte se fera entre 5e Rang, Alertes, Hôtel (qui a été débranché), L’échappée et Les moments parfaits.

Mon vote irait à 5e Rang, que l’Académie a longtemps snobé. On s’entend que le calibre n’est pas super élevé et Alertes va sans doute triompher.

Pour la meilleure comédie, Discussions avec mes parents, Le bonheur et Sans rendez-vous n’ont pas non plus été proposés au jury. Les mecs, L’œil du cyclone, À propos d’Antoine, L’air d’aller et Complètement lycée forment donc le quintette de tête. Léo a été exclu de ce tableau d’honneur. J’hésite entre Les mecs et L’œil du cyclone, reste que L’air d’aller, plus originale et fraîche, séduira l’Académie, je pense.

Au rayon des téléréalités, Les chefs ! a été évincée au profit de Big Brother Célébrités, Chefs de bois, Occupation double : Martinique, Le lot du diable : la conquête de la mer et L’amour est dans le pré. Mon petit doigt me dit que Le lot du diable pourrait se démarquer.

Avant le crash, Chouchou, Haute démolition, Mégantic et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé bataillent pour le prestigieux prix de la meilleure série dramatique. J’ai beaucoup aimé les cinq, mais je prédis la victoire à Xavier Dolan.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La majorité des sélections d’Indéfendable provient de ses acteurs. Dans un rôle principal de série quotidienne, Suzanne Clément, alias Dre Emmanuelle St-Cyr dans STAT, affrontera seule les quatre avocats du cabinet Lapointe, Macdonald et Desjardins, joués par Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Michel Laperrière et Nour Belkhiria. Prédiction : Suzanne Clément, parce qu’elle crève l’écran.

La fusion des sexes dans les catégories d’interprétation rend quasi impossible le jeu des prédictions.

En dramatique, qui gagnera entre Évelyne Brochu (Chouchou), Éléonore Loiselle (Désobéir), Antoine Pilon (Désobéir), Patrick Hivon (Laurier Gaudreault), Julie Le Breton (Laurier Gaudreault), Catherine Paquin-Béchard (Mégantic), Éric Robidoux (Mégantic) et Éric Bruneau (Virage : double faute) ? Aucune idée. Et comment se fait-il que Lévi Doré de Chouchou n’ait pas été remarqué ?

Et où se cachent les excellents acteurs d’Avant le crash, hein ? Seule la jeune Irlande Côté, alias l’adolescente allumée Florence, a été saluée dans un rôle de soutien, mais rien pour Karine Vanasse, Éric Bruneau, Mani Soleymanlou, Benoit Drouin-Germain, Marie-France Marcotte ou Émile Proulx-Cloutier.

Du côté des téléromans, trois acteurs d’Hôtel (Nathalie Coupal, Emmanuel Schwartz et Marie-Evelyne Lessard) se frotteront à deux acteurs des Moments parfaits (Catherine Trudeau et Jean-François Pronovost), ainsi qu’à Maude Guérin (5e Rang), Sophie Prégent (Alertes) et Jean-François Nadeau (L’échappée).

C’est tellement éclectique comme choix que je n’arrive pas à me faire une tête. Le nom du gagnant de l’an dernier, Guy Jodoin (Alertes), n’apparaît nulle part.

En comédie, la liste finale comprend Claude Legault (À propos d’Antoine), Emmanuelle Lussier-Martinez (Contre-offre), Fabien Cloutier (Léo), Yanic Truesdale (Les mecs), Christine Beaulieu (L’œil du cyclone), Catherine-Anne Toupin (Moi non plus !) de même que Joakim Robillard et Catherine St-Laurent de L’air d’aller.

Aucun membre de l’Académie, qui organise le gala des Gémeaux, n’a exigé ce virage neutre, je le rappelle. La décision a été prise par l’Académie par souci d’inclusion, oui, mais surtout pour réduire le nombre de catégories, qui a explosé au fil des ans.

Pour citer une expression anglophone, si le gala des Gémeaux n’était pas brisé, pourquoi alors avoir essayé de le réparer ? Il n’est pas trop tard pour revenir à la bonne vieille recette classique qui ne risquait pas d’attaquer la parité hommes-femmes, en fin de compte.