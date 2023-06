Marie-Soleil Dion prendra la relève de Katherine Levac à la barre de la 12e saison de L’amour est dans le pré, trois ans après que l’humoriste eut remplacé Marie-Ève Janvier, qui a animé les huit premières saisons de la série.

L’attachante comédienne s’est dite ravie de pouvoir animer l’hiver prochain ce qui est probablement la téléréalité la plus authentique du Québec, soutenant qu’elle est sans doute la plus grande fan de l’émission, depuis la toute première année. « J’adore m’attacher aux participants et participantes et juste espérer les voir tomber en amour, affirme-t-elle dans un communiqué. J’ai tellement hâte de les accompagner dans leur aventure, qui pourra peut-être changer leur vie à jamais ! »

L’amour est dans le pré a effectivement changé la vie de bon nombre de ses participants, formant 17 couples depuis 2012. Ces couples ont donné naissance à 29 bébés ; le Québec est d’ailleurs l’endroit où s’est créée la famille la plus nombreuse de toutes les éditions internationales de L’amour est dans le pré, soit celle de Jessyca et Jérôme, de la deuxième édition, qui ont eu six enfants depuis leur rencontre en 2012.