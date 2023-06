Le plateau du nouveau jeu télévisé Plus ou moins misérable

Mehdi Bousaidan, Korine Côté, Marie-Soleil Dion, Varda Étienne, Marie-Lyne Joncas, Jean-François Mercier, Guillaume Pineault et Billy Tellier participeront au nouveau jeu télévisé Plus ou moins misérable, qui sera animé par l’humoriste Ève Côté.

Les participants seront jumelés à une de ces personnalités pour deviner quelle note a été attribuée à différentes situations et vidéos embarrassantes — des histoires vraies complètement loufoques qui ont été évaluées par des experts en comportement humain. Ces experts ont attribué à ces situations une note entre 0 et 100, en se basant sur trois éléments : la douleur physique ressentie, le choc émotionnel et l’impact psychologique à long terme.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Ève Côté

Le concurrent ou la concurrente qui fera les meilleures prédictions après avoir vu les archives photos et vidéos présentées pourra remporter jusqu’à 3000 $.

Cette adaptation québécoise de l’émission américaine The Misery Index, elle-même inspirée du jeu de cartes Sh*t Happens, sera diffusée sur Noovo cet automne. Elle est produite par KOTV, en collaboration avec Bell Média, et le tournage vient tout juste de commencer.