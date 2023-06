Des parties de hockey. Une héroïne déterminée. Une histoire tirée de romans aimés des jeunes. Avec ces éléments, la nouvelle série Premier trio réussira-t-elle à charmer les adolescents ? La réaction des élèves qui ont pu assister au visionnement de presse en compagnie des acteurs de l’émission, mercredi dernier, laisse croire qu’avec cette production, ICI Tou.tv Extra marquera des points auprès de cette clientèle moins friande de télé d’ici.

Dans la grande salle lumineuse du Collège Durocher, à Saint-Lambert, des applaudissements soutenus se font entendre. Le deuxième épisode de la série Premier trio vient de prendre fin et on sent que les quelque 60 élèves de troisième secondaire réunis ont passé un bon moment.

« Personnellement, j’ai adoré », confirme Justine Leduc lorsqu’on lui demande ses impressions. À ses côtés, ses amies Rosalie Drouin et Anissa Naouai sont d’accord avec elle.

Adaptation de la série littéraire du même nom, signée par Nadia Lakhdari, Premier trio raconte l’histoire de Chloé, joueuse étoile de hockey qui reçoit une invitation pour participer au camp de sélection d’une équipe bantam AAA… masculine. Devrait-elle accepter ? Quiconque a vu les affiches de l’émission sur lesquelles l’interprète de Chloé, Constance Munger, trône au centre d’une bande de garçons comprend qu’elle tentera sa chance.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mathieu Drouin, Jacob Whiteduck-Lavoie, Constance Munger et Iani Bédard

Une recrue

« Les filles qui jouent au hockey vont se reconnaître en Chloé », croit d’ailleurs la comédienne de 16 ans. Elle-même pratique ce sport depuis qu’elle est petite. « Je n’ai jamais joué haut niveau, mais j’ai joué avec des gars toute ma vie », précise-t-elle.

Malgré quelques expériences de figuration, Constance Munger n’a jamais voulu être comédienne. Pourquoi alors avoir auditionné pour le rôle principal de Premier trio ?

[Chloé] me ressemblait vraiment. C’est ça qui m’a donné le goût. Et le fait que ça parle de hockey. Constance Munger

Le sport national du Québec est également l’élément qui a amené Jacob Whiteduck-Lavoie (Eaux turbulentes, District 31) à souhaiter prendre part au projet. « Quand j’ai eu la demande d’audition pour une série de hockey, j’étais tellement excité, parce que c’était ma jeunesse, Les Pee Wee 3D. Je rêvais de tourner un film sur la glace », confie l’interprète de Xavier, le joueur qui tentera le plus d’intégrer Chloé à l’équipe.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Constance Munger interprète le rôle de Chloé dans la nouvelle série Premier trio.

On ne peut pas en dire autant de chacun des aspirants Lynx. Certains multiplieront les mauvais coups pour décourager « la fille ».

Au-delà du hockey

Même si le hockey est au cœur de Premier trio, les téléspectateurs n’ont pas besoin d’être fans de ce sport pour aimer l’émission, croit Constance Munger.

Une impression que confirme Anissa Naouai, l’une des élèves avec qui La Presse a discuté. Cette jeune danseuse s’est reconnue dans le personnage de Chloé. « C’est beaucoup [d’entraînements]. C’est beaucoup d’engagement. Souvent, je manque des évènements, des partys. C’est un peu ça qui se passe dans la série », souligne-t-elle.

Son amie Justine Leduc trace également un parallèle entre sa vie et celle de la jeune hockeyeuse.

Je me suis vraiment reconnue dans certaines situations, surtout celles avec la mère. [La mienne] est toujours là à vouloir me soutenir, mais parfois, ça devient un peu trop. Justine Leduc, élève de troisième secondaire

Dans la série, cette mère qui rêve de voir un jour sa fille aux Jeux olympiques est interprétée par Catherine Proulx-Lemay.

« Je trouvais ça le fun que ce ne soit pas juste le parent trop ambitieux, agressif. […] Là, la mère est un peu too much, mais, en même temps, il n’y a rien de malsain. Elle veut beaucoup pour sa fille », confie la comédienne.

Selon elle, la série destinée aux préadolescents et adolescents est susceptible d’amener des conversations dans les foyers sur les façons de concilier la pratique du sport avec les études et les relations, autant familiales et amicales qu’amoureuses.

« Le fait aussi de voir toute la discrimination qui existe encore envers les filles dans les milieux sportifs de gars, j’espère que ça va ouvrir les discussions et que les préjugés vont peut-être tomber », ajoute-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Catherine Proulx-Lemay et Patrick Drolet

Des surprises pour les lecteurs

Ceux qui ont lu les romans de Nadia Lakhdari remarqueront que la relation entre Chloé et ses parents n’est pas la même que dans les livres. À la télévision, l’adolescente a désormais un papa poule, joué par Patrick Drolet.

Y a-t-il d’autres changements notables ? « Il y a beaucoup d’ajouts », répond l’autrice, membre de l’équipe de scénarisation. Si l’histoire de Chloé et de Xavier reste la même, celle des autres personnages a été bonifiée dans cette première saison qui reprend les tomes 1, 2 et 3.

« Les gens vont reconnaître les livres […], mais ils vont avoir plein de bonbons, de petites surprises », résume Nadia Lakhdari.

Premier trio, qui met également en vedette de nombreux jeunes acteurs, dont Iani Bédard, Louka Amadeo Bélanger-Leos, Mathieu Drouin, Dounia Ouirzane, Rosalie Loiselle, de même que le fils de Véronique Cloutier, Justin Morissette, connaîtra une deuxième saison. Le tournage débutera en juillet.

Treize épisodes de la saison 1 de Premier trio sont offerts actuellement sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Les 13 épisodes suivants seront ajoutés le 6 juillet. La série sera diffusée sur ICI Télé en septembre.