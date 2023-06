Le tournage de la quatrième saison de la populaire série Emily in Paris, qui devait s’amorcer à la fin de l’été, a été repoussé d’au moins deux mois en raison de la grève des scénaristes de la Writers Guild of America.

Selon Variety, le délai pourrait même être plus long encore si jamais les scénaristes poursuivent leurs moyens de pression. Netflix a refusé de commenter la nouvelle, mais une source proche du diffuseur interrogée par le magazine américain a indiqué que le plan était désormais de commencer à tourner à Paris à la fin de l’automne.

Netflix avait annoncé en janvier 2022 que la série réalisée par Darren Star allait être renouvelée pour une quatrième saison. La troisième saison de la comédie romantique a été lancée en décembre dernier à la suite d’une activité de lancement qui avait attiré les foules à Paris, en la présence des vedettes Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Kate Walsh, Camille Razat, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Bruno Gouery et Samuel Arnold.

Présente au Festival des films de Cannes à l’occasion du gala Women in Motion, Philippine Leroy-Beaulieu avait reconnu que le tournage de la saison 4 d’Emily in Paris risquait d’être bouleversé par la grève des scénaristes. Les quelque 11 500 scénaristes de la WGA réclament de l’Alliance of Motion Picture and Television Producers une part plus juste des redevances versées par les diffuseurs de contenu en ligne. Ils soutiennent que ce déséquilibre a eu pour effet que leurs salaires moyens ont considérablement diminué depuis dix ans.