Mattea Roach, de Toronto, a pu se rendre à la finale du tournoi des maîtres de Jeopardy !, mercredi aux États-Unis, mais n’a pas décroché le premier titre à ce grand championnat du célèbre jeu-questionnaire télévisé.

La Presse Canadienne

En terminant deuxième, mercredi, avec un total cumulatif de 41 685 points sur deux parties, Mattea Roach a tout de même remporté une cagnotte de 250 000 $ US.

James Holzhauer a marqué 43 795 points pour remporter le tournoi et le premier prix de 500 000 $ US, tandis que son compatriote américain Matt Amodio est arrivé troisième, pour décrocher 150 000 $ US.

Le tournoi des maîtres Jeopardy ! oppose six champions récents, qui s’affrontent à tour de rôle dans des épisodes d’une heure. Les candidats qui accumulent le plus de points passent en quarts de finale, en demi-finales puis en finale.

Le tournoi à la ronde est arrivé mardi à un moment difficile pour Mattea Roach, qui a souligné pendant le tournage de sa demi-finale que son père venait de mourir. Or, son père a été en grande partie responsable de sa capacité à participer à l’origine à ce jeu-questionnaire, en lui inculquant le goût d’apprendre et la curiosité intellectuelle.

Mattea Roach a remercié tous ceux et celles qui avaient accepté d’interrompre le tournage pour lui permettre de rentrer à la maison et vivre son deuil, en ce jour le plus difficile de sa vie jusqu’à présent.