La série de la semaine

Une Salade grecque pleine de vitalité !

Salade grecque est une série en huit épisodes créée par Cédric Klapisch. C’est la suite de la trilogie composée de L’auberge espagnole, des Poupées russes et de Casse-tête chinois, devenue culte et qui a marqué toute une génération. Dans Salade grecque, présentée sur Prime Video, on suit les enfants de Xavier (Romain Duris) et Wendy (Kelly Reilly) que sont Tom (incarné par le Québécois Aliocha Schneider) et Mia (Megan Northam).