Les Louanges, Cœur de pirate, Loud, Robert Charlebois, Lisa LeBlanc et Soolking figurent avec de nombreux autres sur l’affiche des spectacles extérieurs des 34es Francos de Montréal, dévoilée mercredi. Les festivaliers auront accès cette année encore à une centaine de spectacles gratuits, du 9 au 17 juin prochain.

« On n’a pas les moyens d’un Osheaga, d’un grand festival américain ou français, mais on a les moyens d’amener aux oreilles des Montréalais et des touristes ces sons que la plupart ne connaissent pas encore. C’est ce à quoi on sert », dit Maurin Auxéméry, directeur de la programmation du festival, rencontré cette semaine. « Et en même temps, on est un terrain de jeu pour les artistes confirmés qui veulent rentrer en communion avec leur public et le retrouver. »

Le programme des prochaines Francos est varié. Comme il en fait sa fierté depuis longtemps, le festival propose au public de faire des découvertes musicales, mais également de retrouver ses artistes favoris sur les scènes extérieures. Le tout, gratuitement (en plus de la trentaine de spectacles payants en salle déjà annoncés).

PHOTO MORGANE CHOQUER, ARCHIVES LA PRESSE FouKi sera de l’évènement d’ouverture des Francos, le 9 juin.

La plus grande de ces scènes, sur la place des Festivals, accueillera ainsi de grands noms de toutes les générations. L’évènement d’ouverture, le vendredi 9 juin, a été confié à FouKi. Le lendemain, Roxanne Bruneau montera sur scène. Ce sera ensuite au tour de Cœur de pirate, puis de Lisa LeBlanc et de Loud, les soirées suivantes.

La sensation algérienne Soolking sera en prestation sur la scène principale le 15 juin. Les Louanges présentera son spectacle Crash le lendemain. Le grand Robert Charlebois, finalement, clôturera les festivités, le samedi suivant.

L’organisation des Francos veille de près à proposer une variété de choix aux festivaliers, affirme Maurin Auxéméry. Que ce soit par la représentativité des genres musicaux, la parité hommes-femmes ou la représentativité culturelle, les programmateurs tentent de faire du festival un lieu de toutes les rencontres.

« Ça se passe sur scène, mais aussi devant la scène, explique le nouveau grand manitou de l’organisation. Avec un Soolking, par exemple, beaucoup de médias vont se demander ce que ce mec fait sur la grande scène des Francos. Mais on va avoir toute la communauté algérienne qui va rappliquer sur le site. Et ça, c’est essentiel, parce que ce sont des gens de la communauté montréalaise aussi. »

C’est la responsabilité des festivals d’être des organismes inclusifs. Parce qu’on est des vitrines aussi. Si on reste dans la monochromie, on ne va pas faire évoluer les choses. Maurin Auxéméry, directeur de la programmation des Francos

Des découvertes et des étoiles montantes

Cette vitrine servira également à de jeunes artistes qui commencent à dévoiler leurs couleurs, tandis qu’une place particulière est faite à la scène locale émergente. Émile Bourgeault, Velours Velours, Fredz, Naomi, Parazar, Vanille, Super Plage et Kanen seront notamment des festivités.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Bon Enfant

Dans l’entre-deux, on retrouve une variété d’artistes aimés du public, qui sauront amener leur fidèle public et capter les gens qui passeront par là. Sur la scène Loto-Québec, on attend des concerts de Dumas, Bon Enfant, Ariane Roy, Choses Sauvages, Jay Scøtt, Rosie Valland ou L’Isle, entre autres.

Le hip-hop aura cette année encore une belle place : en plus des têtes d’affiche FouKi, Loud et Soolking, Manu Militari, Rymz, Shreez, LaF, Eman, Prince Waly, Greg Beaudin, Ya Cetidon et Rowjay sont notamment attendus pour des prestations de fin de soirée, dans le cadre des Nuits urbaines.

La rappeuse BRÖ et l’auteur-compositeur-interprète Pierre de Maere, artistes européens en belle ascension, seront aussi de la partie. « On est toujours un peu dans cette obsession de découvrir le prochain Christine and The Queens, le prochain Damso, remarque Maurin Auxéméry.

Et c’est sûr que dans tous les artistes qu’on a cette année, comme les années d’avant, il se cache des gens qui vont devenir de grands artistes. Maurin Auxéméry

Il cite par exemple Zaho de Sagazan, auteure-compositrice-interprète française qui « fait tout exploser » chez elle et sera en prestation le mercredi 14 sur la scène des découvertes. Côté rap, BEN plg ou B.B. Jacques sont parmi ces artistes à suivre de très près également, dont les récents albums sont de haut calibre, affirme Maurin Auxéméry.

« Avec des artistes comme eux, on veut se positionner comme un découvreur de talents, mettre de l’avant ce monde-là qui est en train de monter. »