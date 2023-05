Le festival Metro Metro a commencé trois heures plus tard que prévu en raison d’enjeux techniques, mais s’est déroulé sans ennui jusqu’à ce que la performance de Lil Wayne soit abruptement interrompue à 23 h 01. Les milliers de spectateurs ont tout de même quitté les lieux dans le calme en ce beau vendredi soir de mai.

Sans insinuer que les autres artistes à l’affiche de Metro Metro sont dépourvus de talent, celui de Lil Wayne est franchement plus grand – par six ou sept pieds, pour citer l’une de ses chansons. Le MC quadragénaire, qui enregistre depuis l’âge de 12 ans, n’a pas perdu de sa vigueur sur scène. Affichant un sourire en permanence, son charisme, son aisance et sa verve se sont toutefois seulement déployés pendant une quinzaine de minutes, et non pendant une heure comme prévu.

Flanqué d’un DJ et d’un batteur, « le meilleur rappeur en vie » a eu le temps d’interpréter des succès tels Mr. Carter, Mona Lisa, Uproar, Blunt Blowin et 6 Foot 7 Foot, en remerciant chaque fois la foule entre les chansons. On apprécie sa courtoisie, mais il aurait été encore plus poli de commencer à l’heure.

Un site plus sûr, entre les deux stades

Lorsqu’interrogé par La Presse, un agent du SPVM a souligné que le site était beaucoup plus sûr que l’an dernier. « Le problème, l’année passée, c’était les brèches. Les gens publiaient ça sur les réseaux sociaux et ça créait des mouvements de foule. Les clôtures sont maintenant plus hautes et plus solides, et il a plus de sécurité qui se promène », a-t-il expliqué. À 19 h 30, il nous confirmait que « tout se passait super bien ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le festival de musique urbaine Metro Metro s’est amorcé vendredi au Parc olympique sous forte présence policière.

Le coup d’œil est également parfait pour Instagram. L’unique scène, érigée derrière le stade Saputo, fait face au Stade olympique, au Biodôme et au Planétarium.

Coi Leray et Cordae

Parmi les autres rappeurs au programme, la Bostonienne Coi Leray a fait preuve d’une belle énergie. Flanquée de danseuses, elle a enchaîné les chorégraphies amusantes et les sourires à la foule. Ses reprises de What Is Love ? et de Pump Up the Jam ont fait grand plaisir à la foule. Pour clore son passage, elle a interprété une brillante version remixée de sa pièce Players sur les beats de The Message et de Put Your Hands Where My Eyes Could See.

C’est un verre de thé à la main que Cordae a témoigné de son amour pour Montréal. Le rappeur, dont l’album The Lost Boy avait été cité deux fois aux Grammy en 2020, a offert une performance sincère qui alternait les morceaux tranquilles et puissants.

Le populaire The Kid Laroi, le cagoulé Yeat et le déprimé Destroy Lonely ont fait plaisir à leurs fans, mais n’ont rien offert de mémorable.

Le retard n’a pas eu d’impact majeur sur la programmation. Seul le Canadien Murda Beatz a perdu sa place. Tous les autres artistes sont montés sur scène, mais y sont restés un peu moins longtemps que prévu.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Mischa

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Mr. Severe 1 /2



Cependant, il y avait très peu de spectateurs pour Mischa, une rappeuse d’Ottawa, et le Montréalais Mr. Severe, qui ont lancé le bal un peu après 17 h.

Festival rime avec mode

Les festivals de musique sont l’occasion pour bien des gens de se démarquer par l’habillement. Révélateur, coloré, coordonné, original, chic – il y a de tout. L’auteur de ces lignes portait un t-shirt de la griffe montréalaise Boro et des Nike SB Parra. Notre crédibilité ainsi assurée, nous sommes allé à la rencontre des festivaliers bien stylés avec notre photographe Josie Desmarais.