Quatre émissions québécoises attirent les regards au MIPTV de Cannes. Zénith, Désobéir : le choix de Chantale Daigle, À cœur battant et Cœur de trucker ont été sélectionnées au Fresh TV, qui regroupe les productions à suivre sur l’échiquier mondial.

La Belle Province n’a jamais logé autant de titres dans ce club sélect. « Il y a un beau buzz qui entoure les productions du Québec », commente le président d’Attraction et producteur de Cœur du trucker, Richard Speer.

« De plus en plus, les gens portent attention à ce qu’on fait, ajoute Kathleen Préfontaine, directrice, distribution et développement chez Aetios, la boîte d’À cœur battant. Ça montre qu’on fait de l’excellente télé : créative et innovante. »

Le dévoilement des heureux élus s’est déroulé au Théâtre Claude Debussy du Palais des festivals mardi, pendant le grand marché international des contenus télé, qui bat son plein jusqu’à mercredi. Cette présentation du bureau d’études The Wit, qui assure la vigie des grandes tendances au petit écran, est toujours courue. Elle rallie des acheteurs (diffuseurs, producteurs, distributeurs) de partout.

Double exploit pour Zénith

En plus d’avoir été choisie au Fresh TV Formats, Zénith s’est taillé une place au palmarès des quatre nouveaux formats ayant suscité le plus d’intérêt à l’étranger au cours des six derniers mois. L’émission animée par Véronique Cloutier apparaît aux côtés de superproductions comme Love for the Ages, une téléréalité amoureuse du géant Red Arrow Studios, et Finder & Keeper$, un jeu belge du distributeur Be-Entertainment. Cette inclusion était prévisible ; la boîte québécoise derrière Zénith, KOTV, avait récemment confirmé la signature de plusieurs options en Europe : en Italie, en Finlande, ainsi qu’en Allemagne. Le Liban a aussi signalé son intérêt.

Au micro dans l’auditorium, la présidente du Wit, Virginia Mouseler, a décrit Zénith comme « une compétition dans laquelle quatre artistes issus de quatre générations s’affrontent devant 100 personnes réparties en générations ». Une bande-annonce en anglais composée d’extraits des prestations d’Éléonore Lagacé, Kim Richardson et Annie Villeneuve a également été projetée.

En entrevue, le directeur général de KOTV, Louis-Philippe Drolet, parle d’une « belle visibilité » pour l’émission, qui sera de retour la saison prochaine sur ICI Télé. « Ça donne aussi une certaine notoriété. Ça aide à défricher le terrain, parce que toute l’industrie connaît le Fresh. Les gens bloquent leur agenda pour y aller. »

La téléréalité Cœur de trucker, rebaptisée Love Is a Highway pour l’étranger (en clin d’œil au vieux succès de Tom Cochrane de 1991), s’est aussi illustrée aux yeux du Wit. « Ça donne beaucoup, beaucoup de momentum, indique le producteur Richard Spear. C’est aussi une énorme fierté, parce que c’est une idée originale québécoise. »

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV P-A Méthot anime Cœur de trucker.

Diffusée les jeudis soir sur Unis TV, la série de 10 épisodes pilotée par P-A Méthot donne la chance à quatre camionneurs de rencontrer des célibataires que l’amour à distance n’effraie pas.

Pour Richard Speer, cette annonce confirme le potentiel international de Cœur de trucker. « Le métier de camionneur, ce n’est pas un métier évident pour trouver l’âme sœur, un peu comme les fermiers [de L’amour est dans le pré]. On trouvait qu’il y avait quelque chose qui marchait bien. Et curieusement, mais heureusement pour nous, c’est un format qui n’existait nulle part avant. »

Nos fictions reconnues

Du côté des fictions, la sélection de Désobéir : le choix de Chantale Daigle enchante sa productrice, Sophie Lorain, qui souhaitait que l’histoire de l’héroïne, ficelée par Isabelle Pelletier et Daniel Thibault, trouve écho à l’extérieur des frontières du Québec. « C’est une série avec un sujet très de chez nous, mais son propos est universel… surtout avec tout ce qui se passe dans le monde », fait remarquer la codirectrice d’ALSO Productions.

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Désobéir : le choix de Chantale Daigle

Relayé par Crave, le drame biographique réalisé par Alexis Durand-Brault (Mégantic, Portrait-robot) relate comment cette femme victime de violence conjugale s’est battue jusqu’en Cour suprême pour revendiquer son droit d’avorter en 1989.

« C’est une série qui semble être allée chercher une jeune génération, qui n’était pas ou très peu au courant des faits, indique Sophie Lorain. Et même ceux qui connaissaient son dénouement l’ont suivie comme un thriller. C’est extrêmement satisfaisant. »

Enfin, pour l’équipe derrière À cœur battant (renommée Beating Hearts en anglais), il s’agit d’une preuve supplémentaire que notre télévision « sort du lot ». Entrée en ondes en janvier sur ICI Télé, la plus récente offrande de Danielle Trottier (Unité 9) traite de violence conjugale par l’entremise du personnage de Christophe L’Allier (Roy Dupuis), lequel est devenu psychoéducateur au sein d’un organisme qui intervient auprès des hommes violents.

À cœur battant et Désobéir : le choix de Chantale Daigle viennent gonfler une liste cinq étoiles qui comprend des mégasuccès internationaux comme The Swarm (Allemagne) et The Last of Us (États-Unis), l’adaptation post-apocalyptique d’un populaire jeu vidéo offerte l’hiver dernier sur HBO.