Jean-Philippe Wauthier de retour à Deux hommes en or et Rosalie cet automne

Jean-Philippe Wauthier reprendra la coanimation de Deux hommes en or et Rosalie l’automne prochain, à Télé-Québec, au côté de Rosalie Bonenfant et Patrick Lagacé, avec qui il avait partagé la barre de l’émission 2013 à 2017.

Pierre-Yves Lord avait annoncé au début du mois son intention de quitter son poste de coanimateur du magazine d’affaires publiques à la fin de la saison.

« Ce qui est fantastique avec cette relation-là, c’est que j’ai mis un enfant au monde, j’ai laissé le soin à PY de l’élever et je le ramasse quand on reçoit les lauriers », a déclaré Jean-Philippe Wauthier.

Patrick Lagacé s’est quant à lui réjoui de ces retrouvailles : « C’est avec Jean-Philippe que Deux hommes en or a commencé et je suis très heureux qu’il ait accepté de se joindre à Rosalie et moi pour poursuivre l’aventure. »

« S’il a déserté l’émission par le passé et qu’il choisit de revenir maintenant qu’on a bonifié la formule en y ajoutant une animatrice, c’est qu’il a du flair et qu’il fait preuve de beaucoup de discernement ! J’espère seulement qu’il n’y aura pas de friction entre nous, puisque depuis son départ, Pat a une nouvelle chouchou ! », a souligné de son côté avec humour Rosalie Bonenfant.

Deux hommes en or et Rosalie fera d’ailleurs ce vendredi un clin d’œil aux Préliminaires auxquels participera Jean-Philippe Wauthier, à 21 h.