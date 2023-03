Le docu de la semaine

La classe moyenne en crise

Avec le prix du panier d’épicerie qui grimpe en flèche et la hausse vertigineuse de l’immobilier, subvenir aux besoins de sa famille coûte de plus en plus cher. Et ça peut être ardu pour des gens ni riches ni pauvres, constate Isabelle Maréchal dans son éclairant documentaire Les moyens de la classe moyenne.