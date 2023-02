Benoît Brière, France Castel, Gabriel Lessard, Alain Zouvi, Widemir Normil, Émilie Bibeau et Martin Villeneuve prêteront leur voix aux personnages de la série animée Red Ketchup, qui sera diffusée dès le mois d’avril sur Télétoon la nuit.

C’est Benoît Brière qui assurera la voix de Red Ketchup, l’agent du FBI à la chevelure orange qui s’embarque dans de périlleuses missions internationales abracadabrantes, au milieu des années 1980.

« Trouver la voix parfaite pour Red Ketchup était tout un défi », a déclaré le réalisateur Martin Villeneuve par voie de communiqué. « Benoît Brière est un acteur polyvalent dont la voix confère la toxicité et la gravité propres à cet antihéros torturé, en plus de toutes les nuances de jeu et les niveaux humoristiques que commande le personnage. Les autres membres de la distribution m’ont aussi séduit en réussissant chacun à insuffler à leur personnage toutes les subtilités recherchées. »

La sœur Sally de Red Ketchup sera interprétée par France Castel, alors que Widemir Normil assurera la voix du chef du FBI.

Produite par Jacques Bilodeau de Sphère Animation et réalisée par Martin Villeneuve, Red Ketchup est basée sur la bande dessinée à succès de Pierre Fournier et Réal Godbout. La saison comptera 20 épisodes, dont les 10 premiers seront diffusés ce printemps.