Essentiels

Un documentaire percutant sur les travailleurs immigrants

Des dizaines de milliers de femmes et d’hommes venus d’ailleurs cueillent les fruits et légumes qui poussent ici, font des ménages dans des institutions publiques et lavent nos parents ou nos grands-parents. Du travail indispensable pour lequel ils sont maintenus dans un statut de précarité, sinon carrément exploités. Le documentaire Essentiels met la lumière sur ces travailleurs que la société québécoise traite ni plus ni moins comme des humains jetables.