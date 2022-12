La Soirée Mammouth, qui sera diffusée le 9 décembre par Télé-Québec, est le Bye bye des ados depuis six ans. À l’animation, une dizaine de jeunes artistes ont pris avec enthousiasme le relais de Pier-Luc Funk et de Sarah-Jeanne Labrosse, qui étaient les visages de l’émission depuis le début. Quatre d’entre eux nous parlent de diversité, de jeunesse et de la télé qui peut encore rassembler.

Tom-Éliot Girard, 22 ans, chanteur et comédien

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Tom-Éliot Girard, chanteur et comédien

Prendre le pouls

En plus de faire partie de l’équipe d’animation, Tom-Éliot Girard, qui a participé à chacune des éditions de Mammouth, y travaille aussi comme recherchiste. Il est ainsi allé à la rencontre des jeunes dans les écoles du Québec, afin de prendre leur pouls et de permettre à l’émission d’être le plus près possible de leurs préoccupations. « C’est ce qu’on s’est donné comme mission. En général, on ne demande pas assez aux jeunes comment ils vont, ce qu’ils ont envie de dire. Il faut prendre le temps. » Et comment vont-ils, justement ? « Ils veulent parler, crier, mais surtout, ils veulent que ça bouge. Dans tout. Ils sont tannés de se faire dire que les choses vont arriver, et que ça n’arrive pas. »

Représenter

Bien sûr, souligne Tom-Éliot Girard, personne ne va « remplacer » Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse. « Ils avaient vraiment une dynamique qui leur était propre. On va juste créer quelque chose de nouveau en utilisant de nouveaux codes, en brisant de nouvelles barrières. Parler plus avec les jeunes pour refléter encore plus leur réalité. » Et il était logique que la diversité de la jeunesse montrée dans l’émission se reflète dans les dix personnes qui l’animent. « Si on veut que les jeunes regardent la télé québécoise, ils doivent se sentir représentés par des gens qui leur ressemblent et leur parlent. » C’est justement ce que fait Mammouth. « Mais il faut que ce soit dans tous les genres d’émissions. Il faut arrêter de les blâmer et trouver des solutions. »

Chloée Deblois, 28 ans, humoriste et scénariste

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Chloée Deblois, humoriste et scénariste

Un Bye bye bonifié

Chloée Deblois est une fan de la première heure de Mammouth, dont elle apprécie le mélange d’humour, d’émotion et de sérieux. « Il y a toujours un moment où je pleure pendant les témoignages des jeunes. On aborde aussi des sujets tabous, ce n’est pas juste de la rigolade. À travers les sketchs, on essaie de le faire avec une touche d’humour, de dédramatiser, mais aussi d’en parler de façon mature. » Les parodies sont une des forces de Mammouth, qui maîtrise codes et références à la perfection – un des sketchs cette année parlera de consentement dans un univers de science-fiction, raconte l’humoriste en souriant, mais sans donner plus de détails. « Les parodies… Attachez vos tuques ! Mammouth, c’est vraiment le Bye bye des ados, mais bonifié par les prix remis et les témoignages. »

Estime de soi

Très présente sur les réseaux sociaux, Chloée Deblois adore la génération des 13-17 ans. « Ils sont vraiment allumés et matures, pas mal plus que moi à leur âge ! Ils m’apprennent des choses, en les écoutant sur TikTok par exemple. » Le grand défi des jeunes est probablement l’estime de soi, croit-elle, avec justement la pression des réseaux sociaux. « Mais je pense qu’ils s’en servent d’une bonne façon en général, qu’ils sont plus conscientisés. On parle du négatif, mais il y a vraiment du beau qui se passe là. » Elle compte donc sur eux pour que les choses s’y améliorent. « De toute façon, on ne peut pas aller plus bas que maintenant ! »

Anas Hassouna, 28 ans, humoriste

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Anas Hassouna, humoriste

Offrir des modèles

Pour Anas Hassouna, que l’équipe d’animation soit aussi diversifiée est vraiment significatif. « C’est important quand tu es jeune d’avoir des modèles. On sous-estime beaucoup ça, mais des fois, ça peut faire la différence entre la vie ou la mort. » Il constate que les adultes qui s’adressent aux jeunes oublient souvent ce que c’est d’être un ado, et surtout comment s’adresser à eux. Ce qui explique peut-être que les adolescents aient déserté la télé. « Les jeunes n’écoutent pas la télé parce que la télé ne parle pas aux jeunes. » Des émissions comme Mammouth prouvent pourtant que c’est possible. « Il faut le faire de manière honnête. L’intention derrière un projet, c’est la première chose qui va déterminer si ça fonctionne ou pas. Et Mammouth est un des rares dont l’intention est vraiment de parler aux jeunes. »

Le piège des réseaux sociaux

Quand il observe les 13-17 ans, Anas Hassouna s’inquiète. « Je suis la dernière génération qui a vécu son adolescence sans avoir une tablette ou un téléphone constamment dans les poches. Les réseaux sociaux, ce n’est pas juste mauvais, mais ça change la donne. » Surtout que l’adolescence est le moment de la vie où se voir dans le regard des autres est primordial, et s’y retrouver constamment peut accentuer la pression. « Je ne veux pas être le gars qui dit que c’était mieux dans mon temps, mais on dirait que les jeunes ne sont pas outillés pour les défis auxquels ils doivent faire face. Il n’y a pas de cours de médias sociaux à l’école, c’est bizarre. »

Schelby Jean-Baptiste, 29 ans, comédienne et animatrice

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Schelby Jean-Baptiste, comédienne et animatrice

La force du groupe

Le fait que dix personnes aux parcours diversifiés soient maintenant le visage de Mammouth est une valeur ajoutée pour l’émission, croit Schelby Jean-Baptiste, qui a coanimé la très pertinente websérie Pas t’mentir plus tôt cette année. « J’ai la chance de le vivre, je trouve que c’est une super belle idée. Ça amène vraiment des perspectives et des réflexions différentes parce qu’on a des personnalités et des façons de voir les enjeux complètement différentes. Ce qui fait que la conversation est encore plus riche. »

La parole aux jeunes

Schelby Jean-Baptiste connaissait Mammouth surtout à travers les jeunes de son entourage. Pour elle, ce genre d’émission est la preuve que les ados regardent encore la télé quand on s’adresse à eux de manière intelligente. « On leur donne la parole en fait. On leur laisse de la place, ce qui fait qu’ils se sentent importants. C’est le futur aussi, il faut se rappeler ça. C’est important de leur donner de l’espace pour réfléchir, s’exprimer, se questionner. » Quels sont les grands enjeux pour eux en ce moment ? « Je dirais l’anxiété… par rapport à l’environnement, la performance, les standards de beauté. Beaucoup d’éléments font en sorte que les jeunes sont anxieux ces temps-ci. »

La Soirée Mammouth, à Télé-Québec le 9 décembre, 20 h