Kevin Conroy, qui a été la voix du héros Batman dans d’innombrables séries télévisées et film, n’est plus.

Stéphanie Morin La Presse

L’acteur américain âgé de 66 ans est décédé jeudi, a annoncé les studios Warner Bros.

Kevin Convoy a prêté sa voix pour la première fois à l’homme chauve-souris en 1992, pour la série animée Batman : The Animated Series, qui s’est poursuivie jusqu’en 1996. Il apparaît aussi au générique de quelque 60 productions, dont 15 films (Mask of the Phantasm, notamment) et des jeux vidéo (dont MultiVersus) ; chaque fois, il a repris par la voix le célèbre rôle du justicier ailé.

Kevin Conroy a aussi travaillé dans plusieurs séries télé au cours des années 80, dont Dynasty, Tour of Duty et Ohara. On a aussi pu le voir dans Search for Tomorrow, Another World, Cheers et Matlock, notamment.

Bien qu’il soit surtout célèbre pour son travail de voix, Kevin Conroy a incarné une fois pour la télé le célèbre Bruce Wayne, dans la série Crisis on Infinite Earths de la chaîne américaine CW.

Il était aussi un invité récurrent aux évènements de style Comiccon.