Le premier ministre Justin Trudeau a fait une apparition dans la « werkroom » de Canada’s Drag Race : Canada vs The World.

Le premier ministre Justin Trudeau fait partie des invités qui participeront à la prochaine saison de la série Canada’s Drag Race : Canada vs. The World.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le chef du gouvernement canadien sera ainsi le premier leader mondial à figurer dans un volet du Drag Race. Les autres invités que l’on pourra voir sur Crave à partir du 18 novembre sont l’autrice-interprète et productrice indo-guyanaise Anjulie, l’écrivain et producteur nommé aux prix Emmy Gary Janetti, le chorégraphe en résidence de Canada’s Drag Race Hollywood Jade, la journaliste de mode Jeanne Beker, l’animateur et vétéran de l’industrie de la mode Joe Zee, la gagnante de la saison 4 de Rupaul’s Drag Race All Stars Monét X Change, la gagnante de la première saison de Canada’s Drag Race Priyanka, ainsi que l’activiste et cinéaste Sarain Fox.

Toutes ces personnalités se joindront à tour de rôle aux juges permanents Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor, qui auront pour tâche d’évaluer la performance des drag-queens internationales qui s’affronteront pour l’occasion : Rita Baga, Anita Wigl’it, Icesis Couture, Kendall Gender, Ra’Jah O’Hara, Silky Nutmeg Ganache, Stephanie Prince, Vanity Milan et Victoria Scone. Leurs talents seront mis à l’épreuve dans différents défis de même que dans des combats de lipsync dans l’espoir d’entraîner l’élimination des concurrentes, en route vers le sacre final.