Sophie Fouron animera dès janvier le magazine de société La vie est un carnaval, sur TV5.

Laila Maalouf La Presse

Des collaborateurs issus d’horizons différents l’accompagneront toutes les semaines, dont Corneille, Manuel Tadros, Neev, Kevin Raphaël, Isabelle Picard, Tatiana Polevoy et Elkahna Talbi.

La vie est un carnaval propose d’aller à la rencontre de l’autre pour briser les préjugés en (re)connectant avec ses voisins. L’ambiance se veut festive avec des discussions animées.

Chaque semaine, un invité se joindra à Sophie Fouron et ses collaborateurs. Ils échangeront sur leur propre culture et celles d’autrui dans le but de les faire découvrir. Des collaborateurs iront également visiter diverses communautés pour faire voyager le public à travers leurs expériences et rencontres.

Le tournage des 11 épisodes de 60 minutes vient de s’amorcer. L’émission imaginée par Iann Saint-Denis et réalisée par Luc Sirois et Khoa Lê est produite par Urbania.

« L’actualité nous prouve tous les jours qu’on a besoin de soigner notre vivre-ensemble et de s’intéresser au monde qui nous entoure. C’est un bonheur et un besoin pour moi de continuer à découvrir mes voisins venus d’ailleurs, surtout entourée de cette joyeuse bande de collaborateurs ! Aller à la rencontre de l’autre, c’est ÇA la parade à suivre ! », a souligné Sophie Fouron par voie de communiqué.

L’animatrice reprendra par ailleurs la barre de l’émission Tenir salon, dont elle est aussi la conceptrice, pour sa troisième saison (sur TV5).