Malgré la présence de France Castel et des Trois Accords, ce sont les sujets sérieux qui ont dominé dimanche soir à Tout le monde en parle.

STEVE BERGERON La Tribune

Comme on s’y attendait un peu avec l’ajout (à la dernière minute) de Julie Snyder, la controverse à Occupation double a causé quelques remous. Même si l’animatrice et productrice a fait son mea-culpa et assuré que les premières interventions pour prévenir l’intimidation sur le plateau du télé-crochet de Noovo avaient été mises en place dès septembre (soit bien avant la défection des premiers commanditaires), elle a dû faire face à des questions corsées de l’animateur Guy A. Lepage et du fou du roi de la soirée, MC Gilles.