Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre

Une affaire criminelle

Les médias ont beaucoup parlé de Chouchou sur Noovo cet automne. À juste titre. La série de Simon Boulerice est bouleversante. Mais une autre fiction du diffuseur mérite autant d’attention : Une affaire criminelle. Écrit par Joanne Arseneau et réalisé par Stéphane Lapointe (Faits divers), ce thriller policier divertit autant qu’il intrigue. Cette semaine, vous verrez pourquoi Raymond Bouchard s’est retrouvé finaliste aux derniers prix Gémeaux comme meilleur acteur de soutien pour son portrait du policier retraité Marcel Dorais. Son jeu durant l’interrogatoire est magistral. Du grand art. L’une des meilleures performances de 2022. (Vous avez raté la série ? Il n’est pas trop tard pour bien faire. Les épisodes sont offerts sur Crave.)

Noovo, mardi à 20 h

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV Quartier recherché

Quartier recherché

Dans cette nouvelle téléréalité immobilière, les (très sympathiques) animateurs Evelyne Charuest et Corey Loranger aident des francophones de partout au Canada à dénicher une propriété dans neuf villes canadiennes, dont Vancouver, Calgary, Toronto et Québec. La première saison compte 13 épisodes de 24 minutes. Dans celui sur Montréal, on rencontre Baptiste et Myriam, un couple de Longueuil qui souhaite acheter un rez-de-chaussée au cœur d’un quartier dynamique, mais également résidentiel. Le tout, avec un budget de 700 000 $. Gros défi, compte tenu du marché. On aime le concept sans flafla de l’émission, sans rebondissements artificiels ou mises en scène plaquées qui créent de faux conflits entre les participants.

Unis TV, jeudi à 19 h (également offert sur TV5Unis.ca)

Le retour

PHOTO PATRICK MALTAIS VERRETTE, FOURNIE PAR AMI-TÉLÉ Viens souper

Viens souper

On pense rarement à s’intéresser à AMI-télé. On devrait. Cette chaîne a beau s’adresser aux personnes non voyantes, à mobilité réduite ou malentendantes, elle propose des émissions qui peuvent intéresser un vaste public. La preuve ? Viens souper, un talk-show intimiste produit par Urbania dans lequel le collègue Dominic Tardif mène des discussions thématiques en compagnie d’invités qui vivent avec un handicap. Pour amorcer cette deuxième saison, l’animateur et son t-shirt de Marjo reçoivent trois ex-alcooliques pour parler de dépendances. Le sujet peut sembler lourd, mais l’échange qui s’ensuit ne l’est pas. Au programme des épisodes suivants : la sexualité, le travail dans l’œil du public, le handicap invisible et l’adolescence.

AMI-télé, jeudi à 20 h

La surprise

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO La semaine des 4 Julie

La semaine des 4 Julie

Julie Snyder prend une pause d’animation cette semaine. On précise bien « d’animation », parce qu’à titre de productrice d’Occupation double, parions qu’elle en aura encore plein les bras avec l’opération « sauvons les meubles post-intimidation-gate ». Aux commandes du talk-show quotidien, la démone sera remplacée par Guylaine Tremblay (et non Marie-Lyne Joncas, qui avait pourtant assuré chaque intérim la saison dernière). L’actrice chouchou des téléspectateurs recevra notamment Régis Labeaume et Phil Roy lundi, Luce Dufault et Nico Racicot mardi, Les Sœurs Boulay et Debbie Lynch-White mercredi, et Véronique Hivon et Mickaël Gouin jeudi. Sans surprise, aucun exclu d’OD n’est prévu au menu.

Noovo, du lundi au jeudi à 21 h