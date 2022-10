David Suzuki quittera The Nature of Things

À l’âge de 86 ans, l’environnementaliste David Suzuki a annoncé qu’il quittera The Nature of Things, à CBC, au terme de sa 44e saison à la barre de l’émission.

Catherine Handfield La Presse

En entrevue à The National, dimanche, David Suzuki a expliqué vouloir prendre sa retraite depuis un bon moment, mais qu’il craignait que cette décision sonne le glas de l’émission tant il y était identifié. « Mais graduellement, il est devenu clair qu’on pourrait se préparer pour un nouvel animateur – et je pense qu’il est temps ! » a dit David Suzuki à l’animateur Ian Hanomansing, qu’il l’a interrogé chez lui, à Vancouver.

Environnementaliste et généticien de renommée internationale, David Suzuki a animé sa première émission de The Nature of Things il y a 43 ans jour pour jour, le 24 octobre 1979. Au fil des décennies, ce grand vulgarisateur scientifique a contribué à sensibiliser les téléspectateurs du Canada et de dizaines d’autres pays dans le monde à l’importance de tendre vers une société plus durable.

La prochaine saison de The Nature of Things (et dernière pour David Suzuki) sera de retour dès le 6 janvier, jusqu’au printemps. CBC annoncera dans les prochaines semaines qui prendra la relève de David Susuki.