Netflix a dévoilé ce jeudi la bande-annonce officielle de la très attendue cinquième saison de The Crown. Mais la série, qui sera disponible le 9 novembre, crée déjà la controverse.

Josée Lapointe La Presse

The Crown suit le règne de la reine Élisabeth II depuis son accession au trône d’Angleterre. Cette nouvelle saison se déroule pendant les années 1990 et au début des années 2000, alors que rien ne va plus entre Charles et Diana et que le rôle de monarchie est remis en question par les Britanniques, sur fond de débâcle de l’Union soviétique.

Mais quelques semaines après la mort de la Reine et l’intronisation de Charles III, des voix s’inquiètent en Grande-Bretagne à propos de la représentation de la monarchie qui sera donnée. L’ancien premier ministre britannique John Major, qui était au pouvoir de 1990 à 1997, a accusé The Crown de ne pas être autre chose qu’une « fiction néfaste ». Mercredi, c’était au tour de la grande actrice britannique Judi Dench, qui a affirmé que The Crown était « cruellement injuste » envers la famille royale. Elle a réclamé dans une lettre ouverte au Times UK que Netflix dise clairement dans un avertissement, qui serait affiché avant chaque épisode, que l’histoire avait été romancée.

Le créateur de The Crown, Peter Morgan, a répondu à ces critiques ce jeudi. « Nous devons tous accepter que les années 1990 ont été difficiles pour la famille royale, et que ça ravivera des souvenirs douloureux dans la mémoire du roi Charles, a-t-il dit dans une entrevue au Variety. Mais ça ne veut pas dire, avec le recul, que l’histoire sera désobligeante envers lui ou la monarchie. La série ne l’est certainement pas. J’ai beaucoup de compassion pour un homme qui occupe une telle position. »

Quelques acteurs se sont aussi portés à la défense de la série, dont Elizabeth Debicki, qui incarne Diana, et qui a affirmé que la mort de la princesse avait été traitée avec « sensibilité, vérité et nuance ».

La cinquième saison de The Crown met en vedette, entre autres, Imelda Staunton dans le rôle de la reine Élisabeth II et Dominic West dans celui du prince Charles.