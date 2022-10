Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le coup de dés : Shantaram

Huit ans après Sons of Anarchy, Charlie Hunnam retrouve une moto, mais cette fois, très, très loin de Charming, la petite ville de Californie au cœur de l’action du feuilleton policier. Dans Shantaram, l’acteur britannique campe Lin Ford, un braqueur fugitif qui souhaite se perdre dans l’effervescent et chaotique Bombay des années 1980. Mais après avoir croisé la route d’une femme mystérieuse prénommée Karla, le héros remet en question ses choix. Comprenant 10 épisodes, cette série d’aventures est l’adaptation du best-seller du même titre de Gregory David Roberts. Elle devrait plaire aux amateurs de rebondissements et d’action, mais son côté chaotique pourrait en rebuter quelques-uns.

En rattrapage : Il était une fois dans l’Est

Diffusé la nuit dernière à Télé-Québec pour saluer la mémoire d’André Brassard, qui s’est éteint mardi dernier après une longue maladie, ce film datant de 1973 est offert en rattrapage sur l’internet pour une période de 30 jours. Réalisée par l’homme de théâtre à partir des pièces de Michel Tremblay, cette comédie dramatique mettant en vedette Manda Parent, Denise Filiatrault et Michelle Rossignol nous plonge dans l’univers d’un cabaret de travestis pendant qu’une certaine ménagère du Plateau Mont-Royal, Germaine Lauzon, invite un groupe de femmes à venir l’aider à coller des timbres-primes qu’elle vient de gagner.

Documentaire : Sheryl

PHOTO FOURNIE PAR WARNER MUSIC Sheryl Crow

Émanant du réseau américain Showtime et réalisé par Amy Scott, ce documentaire sur Sheryl Crow est divertissant, étonnamment captivant et émouvant. On s’est régalé durant 90 minutes. La générosité de l’artiste en entrevue y est pour quelque chose. La chanteuse s’ouvre sur toutes sortes de sujets, même les plus sensibles, y compris ses débuts comme choriste pour Michael Jackson, le harcèlement sexuel qu’elle a subi, le ressentiment des musiciens avec lesquels elle a écrit son premier album, Tuesday Night Music Club, sa relation avec Lance Armstrong, etc. Particulièrement riche en images d’archives, Sheryl nous montre les nombreuses facettes de cette « nerd de musique » originaire du Missouri.

La valeur sûre : 28 jours plus tard

PHOTO FOURNIE PAR FOX SEARCHLIGHT PICTURES 28 jours plus tard

Réalisé par Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Trainspotting), ce classique de science-fiction post-apocalyptique est responsable du retour en force des films et séries de zombies au XXIe siècle. Et bonne nouvelle : sa force de frappe est demeurée intacte, 20 ans après sa sortie en salle. 28 jours plus tard (en version originale anglaise, 28 Days Later) fait partie d’une sélection de films d’horreur que Crave propose en octobre pour célébrer l’Halloween. Parmi les autres incontournables du genre que relaie la plateforme, signalons The Shining, Jeu d’enfant, Carrie, Vendredi 13, L’exorciste (à compter du 29 octobre) et Alien.

