C’est confirmé : les messages publicitaires débarquent sur Netflix. L’entreprise a annoncé la nouvelle jeudi lors d’une conférence de presse virtuelle.

Marc-André Lemieux La Presse

Netflix proposera un plan « De base avec publicité » pour 5,99 $ par mois. Ce forfait sera offert à partir du 1er novembre au Canada. Onze autres pays s’ajouteront au groupe au cours des jours suivants, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis (où l’abonnement mensuel avec pub coûtera 6,99 $) et l’Australie.

Ce plan se greffe aux trois plans existants du populaire service de vidéo sur demande : « De base » (9,99 $ par mois), « Standard » (16,49 $ par mois) et « Premium » (20,99 $ par mois).

Selon les informations divulguées par l’entreprise, pour chaque heure de contenu, une moyenne de 4 à 5 minutes de messages publicitaires sera diffusée. Ces pubs d’une durée de 15 ou 30 secondes seront présentés avant et pendant les films et séries. Netflix a offert un aperçu du résultat durant son point de presse : un épisode d’Emily in Paris précédé d’une pub de rouge à lèvres, et entrecoupé d’une annonce des produits capillaires.

Les publicités qui seront servies durant les épisodes surgiront « aux moments opportuns », ont précisé les dirigeants de l’entreprise durant une séance de questions-réponses. En d’autres termes, une promo de vols à rabais pour l’Asie ne devrait pas émerger en plein milieu d’une scène hyper dramatique de Squid Game.

En raison de restrictions de licences, quelques séries et films ne seront pas offerts aux abonnés du nouveau forfait avec pub. Il s’agit toutefois d’un nombre limité, qui tournerait autour de 5 % à 10 %, compte tenu du territoire, a précisé Netflix. Le géant américain a promis de « travailler » pour réduire ce ratio au cours des prochaines années.

Autre fait à noter, l’option du téléchargement de titres, qui permet de regarder du contenu hors ligne, n’est pas incluse dans l’abonnement avec pub.

Netflix ne relaiera aucune publicité de cigarettes ou d’armes à feu. Les messages de nature politiques seront également écartés.

Une mesure qui arrive à point

Pour Netflix, l’ajout d’une offre avec publicité s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier ses sources de revenus. Son entrée en vigueur arrive à point, estime Christine Thoër, professeure au Département de communication sociale et publique de l’UQAM.

« Netflix a perdu plus d’un million d’abonnés en 2022. La concurrence avec les autres géants, Prime Video, Disney+, Apple TV, est de plus en plus sévère, et s’est ajoutée la fermeture du service Netflix en Russie. »

De surcroît, en septembre, une enquête menée par Reviews.org auprès de 1000 Américains révélait qu’une personne sur quatre envisage de résilier son abonnement à Netflix d’ici 2023. La principale raison ? L’augmentation du coût des abonnements, d’après 40,5 % des usagers qui songent à quitter le bateau.

« La capacité de fidéliser les abonnés actuels et d’attirer de nouveaux abonnés est cruciale pour Netflix, et joue fortement auprès des actionnaires, signale Christine Thoër. Mais dans le contexte de concurrence actuelle, c’est de plus en plus difficile. Or, si les revenus baissent, cela porte atteinte à la capacité de Netflix de produire de nouveaux contenus ou d’acheter des droits de diffusion et donc de fidéliser les abonnés et d’en attirer de nouveaux. »