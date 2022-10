Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le retour : En marge du monde

Cette série documentaire pilotée par Samian brosse le portrait de personnages singuliers ayant consciemment choisi d’adopter un style de vie différent, parfois en ermite au cœur d’une forêt sans eau courante ni électricité, parfois en pleine brousse africaine. Le rappeur algonquin entame cette 2e saison de 10 épisodes avec Juan Manuel Cifuentes, alias Iratxo, un rockeur espagnol qui, pour apaiser son anxiété, a récemment accroché son micro. Depuis, il s’occupe d’un refuge pour animaux abandonnés ou maltraités d’une superficie équivalente à huit terrains de soccer. « Cet homme a trouvé sa raison d’être », dit Samian en fin d’heure.

TV5, dès vendredi à 20 h

L’évènement : La soirée électorale

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Patrice Roy

Après cinq semaines de campagne, les grands réseaux se mettent en mode résultats du scrutin. Patrice Roy animera la soirée électorale dès 17 h 55 sur ICI RDI (19 h 30 sur ICI Télé). Le chef d’antenne sera entouré de Sébastien Bovet, Alec Castonguay, Chantal Hébert, Manon Cyr, Luc Ferrandez et Régis Labeaume. De son côté, Pierre Bruneau reprendra du service dès 18 h 30 sur LCN (19 h 30 à TVA) épaulé par Mario Dumont, Paul Larocque, Emmanuelle Latraverse, Jean-Marc Léger et Pierre-Olivier Zappa. Chez Noovo, la grande soirée débutera à 19 h. Marie-Christine Bergeron et Michel Bherer seront accompagnés de plusieurs experts, dont Yves Boisvert, Philippe J. Fournier, Martine St-Victor et Antonine Yaccarini.

Ce lundi soir, sur ICI Télé, TVA, Noovo, ICI RDI et LCN

La nouveauté : Présumé innocent : L’affaire France Alain

PHOTO EVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Présumé innocent : L’affaire France Alain

Après avoir proposé L’affaire Michelle Perron, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel, accompagnés du réalisateur Sébastien Trahan, rouvrent un nouveau dossier criminel, celui de France Alain, une étudiante en génie de l’Université Laval de 21 ans, abattue sans raison apparente d’un projectile de fusil de chasse un soir d’octobre 1982, alors qu’elle rentrait tranquillement chez elle. À l’époque, l’enquête avait fait couler beaucoup d’encre, notamment parce qu’elle impliquait Benoît Proulx, un lecteur de nouvelles. Reconnu coupable en 1991, l’animateur a été acquitté en 1992. La série de 4 épisodes de 60 minutes montre notamment comment cette affaire l’a suivi durant tout son parcours.

Crave, mercredi

Le coup de dés : I Used to Be Famous

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX I Used to Be Famous

I Used to Be Famous (Avant, j’étais célèbre) n’est pas un grand film. Mais entre deux séries hyper dramatiques, cette comédie dramatique britannique permet de souffler un peu. Inspirée d’un court métrage sorti en 2015, elle raconte l’histoire de Vince (Ed Skrein), un chanteur qui, 20 ans après avoir connu du succès au sein d’un boys band, se lie d’amitié avec Stevie (Leo Long), un jeune batteur autiste particulièrement doué qui pourrait lui permettre de retrouver une gloire perdue. Rempli de bons sentiments, ce long métrage rappelle par moments About A Boy (Comme un garçon), ce petit bijou sorti en 2002 mettant en vedette Hugh Grant et Nicolas Hoult.

Netflix