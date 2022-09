Star Wars : Andor

Les acteurs de la rébellion

Dans l’univers Star Wars, les Jedi ont toujours été au centre de l’histoire. Jusqu’à la sortie de Rogue One, en 2016. Le film de Gareth Edwards relate l’histoire des rebelles qui ont volé les plans de l’Étoile noire menant à sa destruction dans A New Hope. La série Andor raconte comment l’Alliance rebelle s’est formée cinq ans plus tôt.