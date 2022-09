Dans l’univers Star Wars, les Jedi ont toujours été au centre de l’histoire. Jusqu’à la sortie de Rogue One, en 2016. Le film de Gareth Edwards relate l’histoire des rebelles qui ont volé les plans de l’Étoile noire menant à sa destruction dans A New Hope. La série Andor raconte comment l’Alliance rebelle s’est formée cinq ans plus tôt.

Pascal LeBlanc La Presse

Diego Luna est de retour dans la peau de Cassian Andor pour les 12 épisodes de cette première saison – le tournage de la deuxième s’entamera sous peu. Lorsque la série commence, il n’est pas encore l’un des leaders de la rébellion. Celle-ci n’en est encore qu’à ses balbutiements. « Au départ, c’est un homme solitaire qui ne tente que de survivre, sans le moindre espoir d’accomplir quoi que ce soit d’important », indique l’acteur mexicain en entrevue virtuelle avec La Presse. « Il est très cynique et très égoïste, puis, un jour, il a l’occasion d’agir et de changer de vie. C’est beau de voir quelqu’un comprendre que s’il se dévoue à une cause, il peut prendre part au changement. »

De façon très concrète, Andor fait sentir le poids de l’oppression de l’Empire galactique sur les individus. Bien qu’il s’agisse d’une fiction, les parallèles avec notre histoire et la réalité de certains pays encore aujourd’hui sont évidents.

PHOTO DES WILLIE, FOURNIE PAR LUCASFILM Diego Luna incarne Cassian Andor dans Andor.

Il s’agit d’une période sombre dans la galaxie. Les gens souffrent. C’est pourquoi une rébellion organisée est nécessaire. Diego Luna, qui incarne le rôle-titre

S’il y a un personnage qui n’avait pas besoin d’être convaincu de cette nécessité, c’est bien Mon Mothma. Avant de devenir chancelière de l’Alliance, comme vu dans Return of the Jedi, elle était sénatrice de Chandrila. Andor raconte le parcours de cette politicienne qui s’oppose au régime de Palpatine depuis la Guerre des clones.

Genevieve O’Reilly, qui reprend aussi son rôle de Rogue One, estime que « l’importance dans la culture de Star Wars de cette femme est significative ». « George Lucas l’a créée au début des années 1980 et a fait d’elle une leader de la rébellion. C’était ambitieux de sa part et ce l’est toujours, selon moi », affirme-t-elle à La Presse.

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Genevieve O’Reilly reprend le rôle de Mon Mothma.

Contrairement à Cassian Andor et à ses nouveaux alliés, les combats que mène Mon Mothma se font sans pistolet à laser. « La diplomatie est son arme, mais exprimer son opposition à des autocrates et à des dictateurs comporte un réel danger, souligne Genevieve O’Reilly. La série montre le prix qu’elle a payé et les menaces qu’elle a affrontées pour former l’Alliance. »

En montagne et en ville

Le créateur d’Andor, Tony Gilroy, qui a entre autres écrit les scénarios de Rogue One, de Michael Clayton et des films de la série Bourne, voulait une ambiance de « thriller d’espionnage avec une brochette de personnages qui gravitent autour de Cassian », résume Genevieve O’Reilly.

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Raymond Anum (Nurchi), Diego Luna et Ian Whyte (Vetch)

On trouve entre autres au générique Stellan Skarsgård, Forest Whitaker, Adria Arjona, Denise Gough et Kyle Soller.

Le rythme tendu des quatre premiers épisodes vus par La Presse est accentué par la musique de Nicholas Britell (Moonlight, Succession, Don’t Look Up). Visuellement, Andor est impressionnant par le réalisme de ses environnements. Les lieux visités sont nombreux, vastes et habités.

« Nous avons tourné en Écosse pendant cinq semaines. Nous sommes allés en montagne et tout ce qu’on voyait était de l’eau et du vert. C’était incroyable ! confie Diego Luna. La ville, dans le premier épisode, a été entièrement construite et elle était énorme ! Tout fonctionnait autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Quand j’ai fait la première prise de la scène de la poursuite, avec tous les figurants, je me suis senti comme dans un rêve. Je savais que ce n’était pas réel, mais tout ce qui se passait avait l’air si vrai que pendant un instant, j’ai oublié que j’étais sur un plateau. »

Les trois premiers épisodes d’Andor seront diffusés sur Disney+ à compter du 21 septembre.