Olivia Colman rend hommage à la reine

Quatre jours après la mort de la reine Élisabeth II, celle qui l’a incarnée dans les saisons 3 et 4 de la populaire série The Crown, Olivia Colman, lui a rendu hommage dimanche lors de son passage au Festival international du film de Toronto, où elle défend le film Empire of Light de Sam Mendes.