Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre : OD Martinique

La seule téléréalité amoureuse à laquelle on demeure fidèle, année après année, reprend enfin l’antenne. Certes, les célibataires en maillot de bain de L’île de l’amour ont piqué notre curiosité pendant un moment, mais ils n’ont jamais fait vaciller notre flamme pour Occupation double. Voilà pourquoi on attend le tapis rouge d’OD Martinique avec grande impatience, d’autant plus qu’on nous promet une nouveauté cet automne : les filles devront repêcher les candidats à l’aveugle. En attendant ce traditionnel coup d’envoi, sachez qu’on présente, chaque soir jusqu’à jeudi, les dessous de l’émission, du dévoilement des maisons au processus de recrutement des participants.

Noovo, dimanche à 18 h 30

La nouveauté : Anna et Arnaud

PHOTO YAN T, FOURNIE PAR TVA Anna et Arnaud

En raison du déluge de nouveautés qui prendront l’antenne au cours des prochaines semaines, on n’a pas encore trouvé le temps de regarder les épisodes d’Anna et Arnaud que TVA nous a envoyés la semaine dernière. Mais sur papier, on voit mal comment cette adaptation libre du roman de Francine Ruel, qui raconte comment son fils est devenu itinérant, pourrait rater la cible. On parle quand même d’un réalisateur de talent, Louis Bélanger (Gaz bar blues) et d’une paire d’acteurs de calibre supérieur, Guylaine Tremblay (Unité 9) et Nico Racicot (L’heure bleue). La bande-annonce laisse présager une série déchirante. Tous les espoirs sont permis.

TVA, mardi à 20 h

L’évènement : Primetime Emmy Awards

PHOTO RICHARD SHOTWELL, ASSOCIATED PRESS Kenan Thompson

Amateurs de remises de trophées, sortez votre télécommande. En plus des 37es prix Gémeaux, qui seront diffusés dimanche sur ICI ARTV (gala d’ouverture animé par Nicolas Ouellet en après-midi) et ICI Télé (gala principal piloté par Véronique Cloutier en soirée), vous aurez une autre cérémonie à regarder : celle des Primetime Emmy Awards. Animée par Kenan Thompson (Saturday Night Live), la grande fête du petit écran américain sera présentée en direct du Microsoft Theater de Los Angeles. Tout indique qu’il s’agira d’une belle soirée pour Succession, qui ouvre la marche avec 25 sélections, devant Ted Lasso et The White Lotus, ex æquo avec 20 sélections chacune.

NBC et CTV, lundi à 20 h

En rattrapage : la trilogie du Seigneur des anneaux

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Le seigneur des anneaux



D’après les nombreux commentaires et critiques qu’on recense depuis deux semaines, Les anneaux de pouvoir, série dérivée du Seigneur des anneaux, n’enthousiasme pas grand monde sur Prime Video. Pour l’instant, du moins. Gageons qu’au prix qu’a coûté chaque épisode, Amazon s’est sans doute assurée qu’il s’agissait d’une production de qualité. Mais en attendant que l’ambitieuse fiction prenne son envol, les amoureux de l’univers fantastique de J. R. R. Tolkien peuvent se rabattre sur quelque chose de familier : les trois films de Peter Jackson. Sortis au début des années 2000, ils viennent juste d’atterrir sur Crave en version régulière. La plateforme propose également la trilogie du Hobbit en versions longue et cinéma.

Crave