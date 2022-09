PHOTO ARTHUR MOLA, ASSOCIATED PRESS

Quatre jours après la mort de la reine Élisabeth II, celle qui l’a incarnée dans les saisons 3 et 4 de la populaire série The Crown, Olivia Colman, lui a rendu hommage dimanche lors de son passage au Festival international du film de Toronto, où elle défend le film Empire of Light de Sam Mendes.

Josée Lapointe La Presse

La comédienne oscarisée pour un autre rôle de reine, la reine Anne, dans The Favourite deYórgos Lánthimos en 2019, a répondu aux questions de la publication spécialisée Variety à propos de la mort d’Élisabeth II, qu’elle affirme être encore en train de digérer et d’analyser plusieurs jours plus tard.

« Je ne saurais pas par où commencer, a dit Olivia Colman. Elle a fait une promesse en tant que jeune femme et elle l’a tenue avec tellement de dignité. Nous sommes tous incroyablement impressionnés par ce qu’elle a fait. »

Olivia Colman a aussi loué le premier discours du roi Charles III. « D’un point de vue britannique, il l’a très bien fait. Il l’a fait avec amour, tolérance et douceur, et c’est ce qu’Élisabeth II a toujours voulu. J’étais fière d’être britannique en écoutant le discours de Charles III. Je pense qu’il va faire du bon travail. »

C’est la comédienne Imelda Staunton qui incarnera Élisabeth II dans les saisons 5 et 6 de The Crown, dont le tournage a été suspendu temporairement, « par respect », lors de l’annonce de son décès. La saison 5 sera diffusée sur Netflix en novembre.