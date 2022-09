(Los Angeles) Au-delà du phénomène coréen Squid Game, qui pourrait rentrer dans l’histoire des Emmy Awards, l’équivalent des Oscars pour la télévision américaine recèle d’autres enjeux : progression de la plateforme Hulu, célébrités multinominées, récompenses posthumes… Voici les choses à savoir avant la cérémonie lundi.

Agence France-Presse

Nouveau sacre coréen à Hollywood ?

En 2020, le drame sud-coréen Parasite avait surpris en remportant l’Oscar du meilleur film, une performance rarissime pour une production non anglophone. Mais Hollywood est-il prêt à franchir une nouvelle fois la « barrière des sous-titres » pour récompenser une série coréenne comme Squid Game ?

Cette production Netflix est devenue en un an un phénomène planétaire. Féroce critique du capitalisme, où 456 misérables et rebuts de la société s’affrontent à mort pour remporter des millions dans des jeux d’enfants comme « un, deux, trois, soleil », la série est la plus regardée de la plateforme.

Sélectionnée dans 14 catégories, elle est surtout en lice pour le prix de meilleure série dramatique. Un succès ferait d’elle la première production en langue non anglaise à remporter cette récompense.

Elle devra pour cela terrasser le mastodonte de HBO, Succession, et s’accroche pour cela au moindre signe favorable. Comme la récompense de meilleure apparition dans une série attribuée à Lee Yoo-mi, l’une des membres de la distribution, lors des Creative Emmys, qui décernent des prix dans les catégories mineures avant la cérémonie.

Hulu en embuscade

PHOTO GENE PAGE, FOURNIE PAR HULU Hulu aligne cette année Dopesick, favorite dans la catégorie des miniséries, dans laquelle Michael Keaton incarne un médecin impliqué dans la crise des opiacés qui ravage les États-Unis.

Les plateformes HBO et Netflix ont tendance à dominer les nominations aux Emmy Awards, mais cette année, la petite Hulu, propriété du géant Disney, pourrait s’illustrer.

Hulu, qui ne diffuse qu’aux États-Unis, est à l’origine de créations originales comme The Handmaid’s Tale, vainqueur en 2017, et ne cesse d’étoffer sa production.

Elle aligne cette année Dopesick, favorite dans la catégorie des miniséries, dans laquelle Michael Keaton incarne un médecin impliqué dans la crise des opiacés qui ravage les États-Unis.

Dans la même catégorie, Hulu produit également The Dropout, mettant en scène Amanda Seyfried dans le rôle d’une vedette déchue des biotechnologies, ou encore Pam and Tommy, qui retrace le vol de la sex-tape de la starlette Pamela Anderson dans les années 1990.

Doubles nommés

PHOTO FOURNIE PAR HBO Bill Hader est doublement mis en nomination. Il concourt pour le prix du meilleur acteur dans une comédie, pour son rôle dans Barry, où il campe un tueur à gages qui se rêve en vedette d’Hollywood, et est également mis en nomination pour avoir dirigé, écrit et produit cette série.

Certaines célébrités défileront sur le tapis rouge en jouant sur plusieurs tableaux lundi, souvent pour des prix récompensant leur rôle à la fois devant et derrière la caméra.

Bill Hader concourt ainsi pour le prix du meilleur acteur dans une comédie, pour son rôle dans Barry, où il campe un tueur à gages qui se rêve en vedette d’Hollywood, et est également mis en nomination pour avoir dirigé, écrit et produit cette série.

Seth Rogen est lui en lice pour meilleur second rôle dans la minisérie Pam and Tommy et concourt aussi pour son rôle de producteur.

Chez les femmes, Julia Garner (Ozark et Inventing Anna) et Sydney Sweeney (Euphoria et The White Lotus) font partie des comédiennes mises en nomination pour des rôles dans des séries différentes. Julia Garner semble d’ailleurs pressentie pour être élue meilleur second rôle.

Retour du tapis rouge

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Emmy Awards en 2021

Les Emmys Awards 2022 seront les premiers à se tenir dans un théâtre de Los Angeles depuis la pandémie de COVID-19, avec défilé de vedettes sur tapis rouge. En 2020, les organisateurs avaient opté pour un évènement largement virtuel, puis pour une cérémonie partiellement en plein air l’an dernier.

La cérémonie commencera lundi à 17 h à Los Angeles et sera présentée par le comédien Kenan Thompson, un des intervenants réguliers de l’émission Saturday Night Live.

Récompense posthume pour Chadwick Boseman

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, l’interprète du superhéros Black Panther, a manqué de peu un Oscar à titre posthume en 2021 — l’Académie avait finalement préféré attribuer le prix du meilleur acteur à Anthony Hopkins pour son rôle dans Le blues de Ma Rainey.

Mais le comédien afro-américain, mort d’un cancer du côlon en 2020, a finalement reçu un prix cette année lors des Creative Emmys, qui l’ont récompensé pour avoir prêté sa voix à l’homme-panthère de Marvel dans la série animée What If… ?