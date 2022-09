Voici les émissions de la rentrée automnale qui allument nos chroniqueurs.

Marc Cassivi La Presse

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Michel Marc Bouchard se dit ravi du résultat de l’adaptation de sa pièce, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, à propos d’une thanatologue chargée d’embaumer sa mère, dans le village qu’elle a quitté 30 ans plus tôt. La première série télé de Xavier Dolan met en scène plusieurs acteurs de la pièce, dont Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon. C’est l’évènement télévisuel québécois de la rentrée.

Sur Club illico à l’automne

The Crown 5

PHOTO ALEX BAILEY, FOURNIE PAR NETFLIX Imelda Staunton incarnera la reine Élisabeth II dans les saisons 5 et 6 de The Crown.

Mario Girard La Presse

J’ai dévoré avec un plaisir non dissimulé les quatre saisons de The Crown. Tout m’enchante dans cette série où abonde la qualité sous toutes ses formes (texte, jeu des comédiens, réalisation, décors, costumes, etc.). Bref, j’ai très hâte de plonger dans les années 1990 de la famille royale d’Angleterre avec ce cinquième volet qui devrait paraître quelque part en novembre. Évidemment qu’avec la mort de la reine Élisabeth II, nous serons encore plus nombreux à tenter de démêler le vrai du faux.

Sur Netflix en novembre

Le monde à l’envers

PHOTO FOURNIE PAR TVA Stéphan Bureau

Chantal Guy La Presse

Je suis très curieuse de découvrir la nouvelle émission de débats Le monde à l’envers animée par Stéphan Bureau. Elle devait voir le jour au printemps et affronter Tout le monde en parle dans la même case horaire, mais a finalement été repoussée à l’automne et sera présentée les vendredis soir, en direct. On ne sait jamais ce qui peut arriver en direct, c’est bien pourquoi cette proposition, menée par un animateur d’expérience, pique la curiosité.

À TVA, les vendredis à 20 h, dès le 16 septembre