L’évènement

En direct de l’univers – spéciale rentrée

TVA détaillera sa programmation 2022-2023 au cours d’une émission présentée par Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil (dimanche à 19 h), et Noovo dévoilera la sienne lors d’un rendez-vous piloté par Julie Snyder et Marie-Lyne Joncas (dimanche à 20 h). Du côté de Radio-Canada, on continue d’appliquer la recette gagnante de France Beaudoin. L’animatrice proposera une édition spéciale d’En direct de l’univers d’une durée de 90 minutes. Réalisée par Luc Sirois (Chanteurs masqués), cette grande fête musicale réunira plusieurs têtes d’affiche du réseau, dont Véronique Cloutier, Suzanne Clément, Geneviève Schmidt, Guy A. Lepage, Éric Bruneau et François Papineau. Attention : notez bien le changement exceptionnel de case horaire.

ICI Télé, vendredi à 19 h

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Comme des têtes pas de poule

Comme des têtes pas de poule

La poule aux œufs d’or n’est plus la seule volaille en ondes ! Signée Pierre-Yves Bernard (Dans une galaxie près de chez vous, Minuit le soir), cette nouvelle quotidienne jeunesse, qui s’adresse principalement aux 9-12 ans, brosse le portrait des Babin-Bibeau, une famille imparfaite, mais tissée serré, composée d’un père musicien (David Savard), d’une mère avocate qui retourne aux études pour devenir menuisière (Mélanie Pilon) et de leurs trois enfants : Victoria (Estelle Fournier), une adolescente légèrement superficielle qui aime créer des drames, Félix (Tristan Clouâtre), un garçon responsable qui cache un côté givré, et Flavie (Élia St-Pierre), la benjamine au grand cœur. C’est charmant, drôle et bourré de vrais sentiments.

Télé-Québec, du lundi au jeudi à 18 h 30

La surprise

PHOTO STEVE WILKIE, FOURNIE PAR SYFY Chucky

Chucky

Plus de 30 ans après la sortie au cinéma du premier volet des aventures de Chucky, la franchise culte des films d’horreur est transposée en série télé. Et contre toute attente, c’est réussi ! Écrite et réalisée par Don Mancini, créateur du diabolique personnage, cette première saison de huit épisodes, diffusée l’automne dernier en anglais sur Showcase, nous transporte au cœur du quotidien d’un adolescent solitaire victime d’intimidation qui découvre la fameuse poupée dans une vente-débarras. Cet achat déclenchera évidemment une vague de meurtres qui affolera le voisinage. C’est tordu, amusant, terrifiant et inclusif. Et bonne nouvelle : une deuxième saison est commandée.

Crave (offert en version française)

La dernière

PHOTO YASMINE ZAKI, PHOTO FOURNIE PAR TVA Sucré salé

Sucré salé

Signe incontestable que l’automne arrive : les talk-shows estivaux quittent les ondes pour faire place aux séries de fiction et émissions régulières. Sur ICI Télé, Bonsoir bonsoir ! (du lundi au jeudi à 21 h) boucle sa cinquième saison avec Catherine-Anne Toupin, les sœurs Boulay, Lisa LeBlanc et l’équipe derrière STAT, la nouvelle fiction quotidienne avec notamment Suzanne Clément, Stéphane Rousseau, Lou-Pascal Tremblay et Patrick Labbé. Du côté de Sucré salé à TVA, Patrice Bélanger passe sa dernière semaine avec Gildor Roy, Mélissa Bédard, Vincent-Guillaume Otis (sur la photo), Christine Morency et Rita Baga. On ne manquera pas non plus le tête-à-tête de Guylaine Tanguay avec Francis Cabrel et l’entrevue de Simon Boulerice avec Sonia Vachon.

TVA, du lundi au vendredi à 18 h 30