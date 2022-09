Le Québécois Cristobal Tapia de Veer a remporté dimanche deux prix Emmy pour avoir signé le thème musical et l’ambiance sonore du Lotus blanc, la populaire série de HBO.

Marc-André Lemieux La Presse

Le compositeur a réalisé ce doublé au cours du gala des Creative Arts Emmy, organisé au Microsoft Theater à Los Angeles.

Cristobal Tapia de Veer s’est d’abord illustré dans une catégorie réservée aux compositeurs d’une partition musicale d’une minisérie, d’une série d’anthologie ou d’un film. Le lotus blanc (en version originale anglaise, The White Lotus) a devancé 1883 (Paramount+), Moon Knight (Disney+), A Very British Scandal (Prime Video) et Station Eleven (HBO).

Plus tard en soirée, il s’est emparé du trophée du meilleur thème musical. Intitulé Aloha, sa pièce n’a laissé personne indifférent lorsque la série est sortie. Elle a même inspiré les DJ, qui l’ont remixée pour faire danser les couche-tard.

Composée de six épisodes d’une heure et présentée en 2021, la première saison du Lotus blanc relate le séjour hautement imprévisible et singulier d’un groupe de riches vacanciers dans une station balnéaire hawaïenne. Omniprésente, la partition entêtante de Cristobal Tapia de Veer, alias Cristo, rythme les scènes et installe un climat anxiogène que plusieurs critiques ont salué.

La Presse s’était entretenue avec Cristobal Tapia de Veer l’automne dernier. Le multi-instrumentiste d’origine chilienne avait révélé qu’avec The White Lotus, l’objectif était de créer une « anxiété tropicale ». « La musique devait donner un sentiment de danger comme s’il allait y avoir un sacrifice. [L’auteur, réalisateur et créateur] Mike White voulait qu’elle annonce quelque chose de dangereux, quelque chose d’un peu Hitchcock », nous avait expliqué l’artiste, qui a produit des albums pour plusieurs artistes québécois, dont Mario Pelchat, Alfa Rococo, Véronic DiCaire et Bran Van 3000.

La cérémonie des Creative Arts Emmy servait en quelque sorte d’apéro aux Primetime Emmy Awards, lesquels seront diffusés le lundi 12 septembre sur ABC et CTV.

La deuxième saison du Lotus blanc est attendue en octobre sur Crave.