La série de la semaine : The Dry

Une tragi-comédie aux accents d’Irlande

Vous aimez l’humour noir, les histoires de familles déjantées et les scénarios tragicomiques qui donnent à la fois envie de rire et de pleurer ? Vous allez adorer The Dry, une série irlandaise qui a connu un grand succès de l’autre côté de l’Atlantique et qu’on peut voir ici sur CBC Gem.