Aucune controverse, mais plusieurs moments fort divertissants. La cérémonie des MTV Video Music Awards a rempli ses promesses, dimanche soir. Voici notre compte rendu en cinq points d’un gala au cours duquel les femmes ont brillé de tous leurs feux.

Marc-André Lemieux La Presse

Lizzo sonne la charge

Avec les années, on a appris à tempérer nos attentes envers les MTV VMA. Les dernières éditions nous ayant laissés sur notre faim, on était plutôt pessimiste aux alentours de 20 h, juste avant que l’émission débute. Mais 10 minutes plus tard, on était convaincu qu’un renversement de tendance était possible, tellement le premier numéro nous avait réjouis, gracieuseté d’un trio improbable.

Jack Harlow a lancé les festivités en proposant First Class dans un décor d’avion où avaient pris place des passagers résolument VIP, comme Avril Lavigne et Lil Nas X. Le rappeur a ensuite été rejoint par nulle autre que Fergie. L’ex-chanteuse des Black Eyed Peas, qu’on avait perdue de vue depuis son massacre de l’hymne national américain au match des Étoiles du basketball américain en 2018, a poussé la note, avec justesse cette fois, sur Glamorous, son tube solo de 2006. Un retour inattendu, mais apprécié.

Avec son charisme habituel, Lizzo a opéré sa magie avec It’s About Damn Time et 2 Be Loved (Am I Ready), deux irrésistibles vers d’oreille tirés de Special, son nouvel album lancé en juillet. C’était virtuellement impossible de rester de marbre devant l’énergie positive dégagée par l’Américaine.

Nicki Minaj mur à mur

Grosse soirée pour Nicki Minaj. En plus d’animer la cérémonie avec LL Cool J et Jack Harlow, la rappeuse a obtenu le Video Vanguard Award, un prix hommage soulignant la « contribution exceptionnelle » d’un artiste et son « impact significatif ». Elle rejoint une liste impressionnante de vedettes ayant récolté cette récompense, dont Madonna, U2, Britney Spears, Beyoncé et Kanye West.

Au micro après avoir récupéré in extremis son téléphone sur lequel elle avait noté ses remerciements, la lauréate a évoqué les regrettés Whitney Houston et Michael Jackson avant d’émettre le souhait qu’on « prenne les troubles de santé mentale au sérieux ».

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Nicki Minaj a revisité ses grands succès.

Portant une perruque rose bonbon, Nicki Minaj a également offert un méga-pot-pourri des chansons qui l’ont élevée au statut d’icône du rap, comme Roman’s Revenge, Monster, Beez in the Trap, Moment 4 Life et Super Bass. Elle a conclu sa prestation avec Super Freaky Girl, son plus récent numéro 1 aux États-Unis, qui utilise un échantillon du célèbre Super Freak de Rick James.

Métavers et réalité augmentée

Six mois après avoir assuré la portion musicale du Super Bowl avec Mary J. Blige, Dr. Dre et Kendrick Lamar, Eminem et Snoop Dogg ont refait équipe pour livrer une prestation singulière inspirée du métavers. Les deux rappeurs ont offert leur collaboration, From the D 2 the LBC, au cœur d’un monde virtuel aux allures de jeu vidéo.

IMAGE TIRÉE DE YOUTUBE Prestation d’Eminem et de Snoop Dogg

Eminem et Snoop Dogg n’ont pas été les seuls artistes à profiter des avancées technologiques. La réalité augmentée, qui permet d’intégrer des éléments visuels en trois dimensions, a été mise de l’avant durant le numéro du groupe féminin sud-coréen Blackpink (on avait l’impression qu’une gigantesque vague inondait le parterre). Une géante au derrière surdimensionné est également apparue aux côtés du tandem J Balvin et Ryan Castro pour livrer une furieuse séance de twerk. (On a relevé plusieurs autres remuages de popotin au cours du gala, dont ceux du chanteur du groupe italien Måneskin et d’Anitta, première artiste brésilienne à remporter un prestigieux Moonman.)

Enfin, on ignore de quelle technologie il s’agissait, mais ces images distordues durant la collaboration entre Marshmello et Khalid étaient franchement dérangeantes. On était convaincu qu’un câble était mal branché derrière notre téléviseur.

On peut aussi blâmer la réalité augmentée pour cet étrange astronaute au visage de Johnny Depp qui flottait au-dessus du public, et qui exprimait des pensées plus ou moins cohérentes au retour des pauses publicitaires.

Taylor Swift couronnée

Personne ne regarde les MTV Video Music Awards pour connaître les gagnants. Mais on s’en voudrait de passer sous silence les artistes qui sont montés sur scène pour cueillir un trophée, à commencer par Taylor Swift, gagnante du prix du vidéoclip de l’année pour All Too Well. La chanteuse a profité de l’occasion pour annoncer qu’elle sortira un nouvel album le 21 octobre prochain.

PHOTO CHARLES SYKES, ASSOCIATED PRESS Taylor Swift a remporté deux prix durant la cérémonie.

Mentionnons également les victoires de Harry Styles (meilleur album pour Harry’s House), Jack Harlow (chanson de l’été pour First Class) et Red Hot Chili Peppers (meilleur vidéoclip rock pour Black Summer et Global Icon Award). Gagnant du prix de l’artiste de l’année, le rappeur Bad Bunny a offert une prestation en direct du Yankee Stadium.

Tapis noir

PHOTO EDUARDO MUNOZ, REUTERS Lil Nas X sur le tapis « rouge » des MTV VMA

Tenue au Prudential Center de Newark, au New Jersey, la cérémonie était présentée non seulement sur MTV, mais également sur plus d’une douzaine de chaînes, dont Nickelodeon, The CW, CMT, Comedy Central, Logo, BET, Paramount Network, TV Land et VH1. On devine qu’il s’agissait d’une stratégie pour freiner l’érosion des cotes d’écoute du gala, en chute libre depuis quelques années. Est-ce que l’opération donnera des résultats probants ? Difficile à dire.

Chose certaine, l’émission tapis rouge (ou plutôt noir, étant donné la carpette ébène étalée devant l’auditorium) ne fracassera aucun record d’auditoire. La vacuité des entrevues était ahurissante. Un nombre incalculable d’observations sur l’apparence des finalistes et plusieurs questions banales comme « Qui as-tu hâte de voir ce soir ? » Visiblement, la vague #AskHerMore lancée en 2014, qui promeut les questions moins superficielles, n’a pas encore frappé les animateurs de MTV. Parmi toutes les prestations proposées durant cet « apéro » de 90 minutes, on n’en retient qu’une, celle de l’actrice et chanteuse Dove Cameron, remplie de belles promesses. Elle a d’ailleurs été sacrée meilleure nouvelle artiste.