Vous aimez l’humour noir, les histoires de familles déjantées et les scénarios tragicomiques qui donnent à la fois envie de rire et de pleurer ? Vous allez adorer The Dry, une série irlandaise qui a connu un grand succès de l’autre côté de l’Atlantique et qu’on peut voir ici sur CBC Gem.

Laila Maalouf La Presse

PHOTO FOURNIE PAR BRITBOX Roisin Gallagher joue le rôle de Shiv Sheridan dans The Dry.

Une artiste alcoolique

The Dry, c’est l’histoire de Shiv Sheridan, une artiste trentenaire et sans le sou qui a passé la dernière décennie à faire la fête à Londres. The Guardian lui avait donné quatre étoiles à sa sortie, au printemps dernier, la décrivant comme une série « aussi noire et nourrissante qu’une pinte de Guinness ».

Le premier des huit épisodes voit Shiv débarquer chez ses parents à Dublin pour les funérailles de sa grand-mère. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’elle a l’intention de passer plus que quelques jours sous le toit familial. En plus, voilà près de six mois qu’elle n’a pas touché à une goutte d’alcool et retrouver sa famille est loin de l’aider à rester sobre…

PHOTO FOURNIE PAR BRITBOX La scène de la série The Dry où Shiv (au centre) tient une réunion de famille, entourée de son frère, sa sœur et ses parents.

Une famille dysfonctionnelle

L’aînée des enfants Sheridan, Shiv, est en quelque sorte la honte de la famille et se fait rappeler ses frasques passées à la moindre occasion. Sa mère ne s’attend à rien de bon de sa part, alors qu’elle-même ne manque pas une occasion pour se servir un verre en traînassant, désœuvrée, dans la maison.

Sa sœur est une médecin à la vie — en apparence — bien rangée, qui lui en veut encore pour l’argent qu’elle lui a prêté et ne s’est jamais fait rembourser. Shiv a aussi un petit frère gai qui multiplie les coucheries et qui cherche encore ce qu’il veut faire de sa vie.

Quant à son père, il fuit l’oisiveté de son quotidien de retraité en suivant des traitements d’acupuncture et de réflexologie — entre autres. Et il y a aussi son ancienne flamme, Jack, un artiste-peintre au charme irrésistible qui se met à traîner dans les parages dès qu’il apprend son retour, espérant retrouver la Shiv des soirées folles et qui ira même jusqu’à lui dire qu’elle était plus amusante quand elle buvait.

PHOTO FOURNIE PAR BRITBOX Les parents de Shiv, joués par Ciarán Hinds et Pom Boyd

Des personnages attachants

Shiv nous entraîne avec elle dans la grisaille dublinoise alors qu’elle cherche un endroit pour assister à des réunions d’alcooliques anonymes et poursuivre son programme de rétablissement. Mais l’atmosphère n’est jamais pesante puisqu’on alterne fréquemment entre les situations cocasses et les scènes plus dramatiques — on finit par avoir au moins les yeux humides quand on découvre le drame que cache la façade fissurée de la famille Sheridan.

Bien que les acteurs qui interprètent les personnages principaux ne soient peut-être pas connus chez nous — Roisin Gallagher (dans le rôle de Shiv), Ciarán Hinds (son père), Pom Boyd (sa mère), Siobhán Cullen (sa sœur) et Moe Dunford (Jack) —, on s’attache très rapidement à leur jeu sincère et poignant qui en fait des visages qu’on a envie de revoir.

Un épisode à la fois, le voile se lève sur leurs doubles vies, les petites trahisons et les mensonges qu’ils se racontent. Et au bout du compte, c’est à la fois ces protagonistes qui semblent tout droit sortis d’un roman de Liane Moriarty et leurs répliques grinçantes qui font la différence.

Aucune annonce n’a été faite à ce jour concernant une éventuelle deuxième saison, mais si les Sheridan reviennent au petit écran, ils peuvent être sûrs et certains qu’on aura envie de les retrouver.

Les huit épisodes de The Dry sont diffusés sur CBC Gem (en anglais).