La famille Addams est de retour ! Après avoir traîné leurs sombres dégaines dans les pages du New Yorker, au cinéma et même dans des jeux vidéo, la célèbre — et lugubre - famille va débarquer cet automne sur Netflix, sous la direction de nul autre que Tim Burton.

Stéphanie Morin La Presse

Une première bande-annonce de la série intitulée Mercredi (Wednesday) a été dévoilée. On y fait la rencontre de Mercredi Addams (Jenna Ortega), étudiante à la Nevermore Academy, qui doit utiliser ses pouvoirs psychiques pour déjouer une série de meurtres. Catherine Zeta-Jones incarnera Morticia, alors que Luis Guzmán interprètera le père, Gomez Addams. Isaac Ordonez sera Pugsley, le frère de Mercredi.

Tim Burton (à qui l’on doit notamment les films Beetlejuice et Edward aux mains d’argent) réalisera les huit épisodes d’une heure chacun. Le scénario est cosigné par Al Gough et Miles Millar.